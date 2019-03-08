"Я прийшла не для того, щоб покрасуватися у формі": як українські жінки воюють на передовій

У Збройних Силах майже чверть військовослужбовців – жінки. І вони руйнують стереотипи, бо все частіше йдуть служити не в штаби, а в епіцентр подій. Вони бережуть наш з вами спокій, працюючи на передовій.

На сьогодні вже нікого не здивуєш дівчиною, що керує БМП чи стріляє з великокаліберного кулемета.

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Чим далі йде війна, тим більше жінок можна зустріти саме на передовій. На закиди, що це справа не чоловіча вони реагують з гумором. Дехто ж навіть переводиться з бригадних кабінетів на самий передок.

Моя ціль – захищати батьківщину. Я не просто прийшла сюди покрасуватись в армійській формі, я прийшла захищати,

– відповіла військова ЗСУ Ірина.



Жінка-воїн Ірина

Дехто з дівчат за цю війну встиг змінити і військові посади.

"Я у медичному пункті не так давно, до цього я була у підрозділі, в роті. І, звичайно, коли хлопці приходять і скаржаться, що у мене там щось болить, то окрім того, що ти даєш їм ліки, ти все одно запитуєш – як справи, які проблеми, як вдома, тобто допомагаєш спілкуванням", – сказала військова ЗСУ Марина.



Військовослужбовець ЗСУ Марина

Професійних військових серед них мало, майже у всіх до війни були мирні спеціальності.

У 2017 році я завжди заступала на бойовий пост, зараз я командир відділення. За потреби звісно ходжу.

Моя улюблена зброя – ДШК, 12,7 калібр,

– наголосила військова ЗСУ Анна.



Захисниця України Анна

І багато хто з жінок військових прикипів до армії та фронту напрочуд міцно. На питання, скільки будете воювати відповідають: "поки не закінчиться війна".

Як пройшла доба на фронті? Протягом доби російські окупаційні війська 18 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 14 разів застосувавали озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Окупанти обстрілювали позиції наших військ із артилерійських систем калібру 152 міліметрів та мінометів калібрів 120 і 82 міліметрів, витративши 119 боєприпасів.



Унаслідок обстрілів 5 українських військових отримали поранення. Натомість, за даними розвідки, чотирьох окупантів знищено, а 13 поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника.