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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Я почув сигнал виборців, – Порошенко про звільнення голови Одеської ОДА Степанова

      375 Читать новость на русском
      Максим Степанов та Петро Порошенко
      Максим Степанов та Петро Порошенко / 24 канал

      Напередодні Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив голову Одеської ОДА Максима Степанова. 11 квітня обоє політиків зустрілися у студії ток-шоу "Право на правду" на каналі "1+1".

      Зокрема у прямому ефірі телеканалу Петро Порошенко розповів про причини звільнення очільника Одеської ОДА, а також прокоментував відмову Степанова надавати мешканцям області соціальні виплати перед виборами.

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      Про причини звільнення

      – Причин багато. Зокрема те, що Одещина найбільше впала у рейтингу українських областей, аж на вісім позицій. Тепер вона займає третє місце з кінця. Хоча на Одеську область йшло пріоритетне фінансування, зокрема на будівництво доріг. 

      – Наголошую, що голова ОДА – це політична посада. Та оцінка, яку одеські виборці дали чинній владі – це оцінка не лише президента, а й голови облдержадміністрації. 

      Я очікував злагодженої роботи й більшого результату. Я мав прочитати сигнал виборців, що я й зробив,
      – наголосив президент.

      Крім цього, екс-голова Одеської ОДА зазначив, що за час його керівництва у області було зроблено понад 450 кілометрів доріг. В той час, як двома роками раніше – лише 170.

      У відповідь екс-голова Одеської ОДА Максим Степанов зазначив, що йому дивно чути про економічні провали в області. Адже 2 березня Порошенко відвідав Раду регіонального розвитку, де говорив, зокрема, й про економічні здобутки Одещини.

      Степанов пояснив, що пов'язує своє звільнення саме з результатами першого туру. Проте наголосив, що перший тур виборів був демократичним та прозорим, жодних порушень не було. Й додав, що ніколи не отримував команд щодо фальсифікації.

      Що відомо про Максима Степанова?Степанов був призначений на посаду голови Одеської ОДА в січні 2017 року. Цьому передувала відставка 7 листопада 2016 року Міхеіла Саакашвілі. До цього він п'ять років працював директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".ат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

      Про відмову Степанова надавати соцвиплати перед виборами

      Зазначимо, що Степанов відмовився виплачувати соціальні виплати мешканцям Одещини перед президентськими виборами. Виплати за цією програмою вони отримають після 22 квітня.

      Він зазначив, що зробив все, щоб будь-які речі, пов'язані з соціальними програмами під час передвиборчого періоду, не впливали на вибір людей під час голосування. На що Порошенко відповів: якщо логіка Степанова полягає в тому, що малозабезпечени не потрібно виплачувати передбачені бюджетом гроші, то він таку думку не поділяє.

      Якби я це знав, він би був звільнений раніше. Адже функція влади – забезпечувати добробут громадян,
      – прокоментував Порошенко.

      Й додав, що президент має вибачатися, зокрема й за кадрові помилки. А також не може не відрегувати на діяльність голови ОДА, якою не задоволений народ. "Пане Степанов, змиріться. Як тільки людину звільняють, вона зразу ж прагне зайнятися опозиційною діяльністю. Цю позицію треба міняти", – пояснив президент.

      Порошенко прокоментував звільнення Степанова в ефірі "1 + 1": дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Новини Одеси
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