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Я продовжу боротись, – Демі Ловато вперше прокоментувала скандальну госпіталізацію

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Демі Ловато вперше звернулась до прихильників
Демі Ловато вперше звернулась до прихильників / stylecaster.com

Американська співачка Демі Ловато вперше вирішила прокоментувати свою госпіталізацію. Після передозування наркотиками зірка зізналась, що має залежність.

Демі Ловато оговтується після страшної госпіталізації: співачка ледь не померла від передозування невідомими наркотиками. Наразі життю артистки нічого не загрожує, однак інцидент змусив її задуматись над своїм способом життя.

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У своєму зверненні до людей Демі Ловато подякувала Богу та прихильникам, які підтримували її у складний момент. 

Я хочу подякувати Богові за те, що зі мною все гаразд. Дякую моїм шанувальникам, яким я завжди вдячна за їхню любов та підтримку. Ваші позитивні думки, слова і молитви допомогли мені в цей складний час. Дякую моїй родині, команді і персоналу госпіталю, які були зі мною весь цей час. Без них зараз не було б ані мене, ані цього листа,
– зворушливо написала Демі Ловато. 

 

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

 

Співачка зізналась, що ніколи не приховувала того, що має наркозалежність. Проте тепер, після загрози її життю, зрозуміла, що з цією хворобою потрібно боротись. Демі Ловато анонсувала, що знов пройде курс терапії в спеціалізованій клініці. 

"Я завжди відверто говорила про свою залежність. Але я зрозуміла, що ця хвороба не минає з часом. Це те, з чим я повинна боротись. Зараз мені потрібен час, щоб продовжити лікування і сфокусуватися на тверезому житті і відновленні. Я дуже чекаю дня, коли зможу сказати, що нарешті перейшла на інший бік. Я продовжу боротися", – заявила артистка. 

 

Нагадаємо, що 25 липня стало відомо, що співачка Демі Ловато потрапила в лікарню через передозування наркотиками. За інформацією інсайдерів, життя зірки врятував антидот, який медики ввели одразу після госпіталізації. Першу медичну допомогу Демі Ловато надав її особистий охоронець, який знайшов співачку непритомною. Під час лікування артистка мала ускладнення, типові для передозування: вона страждала від високої температури та нудоти.

Теги: LifeStyle Лікування Музика Наркотики
Джерело: 24 Канал
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