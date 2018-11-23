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      Я пропоную кожному українцю підписати зі мною контракт, – Тимошенко

      413 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / obozrevatel.com

      Юлія Тимошенко пропонує громадянам України підписати з нею угоду про виконання зобов’язань, взятих на виборах.

      Таким чином лідер "Батьківщини" хоче покінчити з ганебною практикою безвідповідальності президентів за невиконання обіцянок. Про це йдеться на сайті партії.

      "Дуже конкретний, максимально простий документ, написаний зрозумілою мовою. Із термінами та конкретними результатами, які можна буде перевірити в повсякденному житті», – наголосила голова партії під час виступу на Національному форумі "Нова соціальна доктрина" у Києві.

      Політик порівняла українських президентів із черепахами виду каретта-каретта, які живуть в Індійському та Тихому океанах, один раз за життя виходять на берег, щоб відкласти яйця та назавжди забути про своїх майбутніх дітей.

      "Так само, як черепаха каретта-каретта, до цього часу діяли всі попередні президенти. Після виснажливих політичних перегонів та виборів вони перемагали, а потім забували про своїх дітей – українців. Я покінчу з цією ганебною традицією, з цією черепаховою практикою, яка з’їдає наші шанси", – розповіла Юлія Тимошенко.

      Голова партії запевнила: підписавши з нею угоду, українці знатимуть, що вона і яким чином робитиме.

      "Я дуже хочу, щоб кожен з вас поставив свій підпис поряд із моїм, щоб ми разом побудували країну, у якій всім захочеться жити. В України велике майбутнє! І ми, наше покоління, своїми руками його побудуємо", – підсумувала лідер "Батьківщини".

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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