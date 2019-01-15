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      Я просто вибрав футбол і здійснив мрію, – Зінченко розповів, чому відмовив російському "Зеніту"

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      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко

      У липні 2016 року український півзахисник Олександр Зінченко перебрався з російської "Уфи" до англійського "Манчестер Сіті". Хоча гравець міг продовжити кар’єру у Росії.

      За словами агента Зінченка Алана Пруднікова, у той час санкт-петербурзький "Зеніт" намагався купити гравця. Російський клуб зробив більшу пропозицію, аніж "Манчестер Сіті" (англійці придбали футболіста за 4 мільйони євро). При цьому на Зінченка претендували й інші клуби.

      "Це був один з варіантів. Пропозиція була значно більша, аніж "Манчестер Сіті", – розповів Алан Прудніков.

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      Однак у підсумку українець перейшов у англійський клуб.

      "Я завжди мріяв грати у Європі. Інший рівень. Я просто вибрав футбол. І здійснив свою мрію", – розповів Олександр Зінченко.

      Варто зазначити, що після підписання контракту, Зінченко був відданий в оренду в голландський ПСВ. У 2017 році повернувся до Англії. Вже наступного сезону став чемпіоном Англії у складі "МанСіті".

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      Теги: Спорт Олександр Зінченко Футбол Манчестер Сіті
      Джерело: 24 Канал
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