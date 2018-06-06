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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Я рідко бував таким спокійним, – президент ФІФА про ЧС-2018

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Джанні Інфантіно
Джанні Інфантіно / Фото з відкритих мереж

Президент ФІФА Джанні Інфантіно впевнений в тому, що Росія проведе кращий чемпіонат світу з футболу у цьому році. І навіть такі дражливі питання, як права людини, допінг та хулігани "не позбавляють його сну".

Про це повідомляє Handelsblatt.

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На його думку, Росія "може багато чого запропонувати туристам в історичному та культурному плані".

Президент Міжнародної федерації також заявив, що "такі суперечливі теми, як права людини, допінг та хулігани, які обговорюються в контексті чемпіонату в Росії, "не позбавляють його сну".

Я рідко бував таким спокійним (у зв'язку з проведенням ЧС-2018 – "24"), 
– зауважив спортивний функціонер.

Інфантіно не вважає проблемою і можливий бойкот ЧС з боку іноземних політиків через "спірну діяльність президента Росії Володимира Путіна".

"Для нас це не має значення. Що стосується ФІФА, то ми концентруємося на футболі", – підкреслив президент Міжнародної федерації.

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Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.

Великобританія та низка інших європейських країн закликали бойкотувати проведення ЧС-2018 у Росії як покарання за спробу вбивства колишнього подвійного агента Скрипаля.

 

 

Теги: Новини політики Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ФІФА
Джерело: 24 Канал
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