Я роками так не сміялась: жінка показала курйозні знімки, зроблені фотографом за 250 доларів

Американка Пем Зарінген поділилася в мережі сімейними світлинами, які зробив їй фотограф за 250 доларів. Такого результату ви точно не очікували.

Про це вона сповістила користувачів на своїй Facebook-сторінці.

Хоч сімейна зйомка проводилась ще в травні минулого року, жінка через кілька місяців отримала готові роботи.

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"Це не жарт. Ми заплатили фотографу, який називав себе професіоналом, 250 доларів за зйомку. Будь ласка, подивіться на фотографії, які вона нам прислала... Вона пояснила, що тіні в цей прекрасний сонячний день були поганими, а її професор не вчив її ретушувати знімки. Чесне слово, я роками не сміялася так, як коли це побачила. Ще раз: це не жарт", – написала Зарінген.

Публікація лише за 3 дні стала вірусною і отримала майже 400 тисяч вподобань.