Я сама собі суперник, бо все залежить від мене, – українська чемпіонка світу з боксу

Боксерка Марія Бова займається, як сама вважає, чоловічим видом спорту. Але життя свого без боксу уявити не може. Отримує від цього колосальне задоволення, світове визнання та нагороди найвищого ґатунку.

Українська боксерка у інтерв'ю для UA|TV розповіла, як потрапила у бокс та змогла досягнути таких вершин.

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У мене був одногрупник, Денис Беринчик. Він мені каже: "Маха, завтра буде чемпіонат міста з боксу, спробуєш?". І ось так я потрапила на чемпіонат міста, стала другою. Поїхала на Кубок України, стала третьою. Через півроку, точніше через три місяці, був чемпіонат України, я його виграла. Потрапила до збірної, і до цього дня я тут,

– розповідає спортсменка.

Після того, як Марія Бова спробувала свої сили на чемпіонаті Києва з боксу й не виграла його, вона вирішила з головою зануритися у цей вид спорту. Тим більше, що перспективи вимальовувалися великі. Жіночий бокс уже включили до олімпійської програми, і вперше в трьох вагових категоріях він був представлений на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні.

Найбільш незручним суперником в рингу Маша вважає саму себе. Шанс перемогти будь-якого опонента є завжди. Якщо ти ним не скористався, знайди причину, усунь її, щоб завтра взяти реванш.

Я сама собі суперник, бо все залежить від мене, навіть не від того, хто у мене в кутку, не від секунданта. Усе від мене, починаючи з настрою. Це найважливіше,

– розповіла спортсменка.

Зазначимо, що Марія Бова у 2012 році в Китаї виграла титул чемпіонки світу, у 2018-му в Індії стала срібним призером планетарних змагань. І наразі спортсменка готується вибороти свою олімпійську ліцензію.

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