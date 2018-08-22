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Я шокована, – акторка Азія Ардженто прокоментувала звинувачення у домаганнях

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Азія Ардженто прокоментувала звинувачення у домаганнях
Азія Ардженто прокоментувала звинувачення у домаганнях / euronews.com

Голлівудська акторка Азія Ардженто, яка одна з перших заявила про домагання продюсера Гарві Вайнштейна, потрапила у секс-скандал. Зірка вирішила прокоментувати звинувачення.

Раніше Джиммі Беннет звинуватив акторку в домаганнях, коли йому було 17 років. Азія Ардженто вперше зустрілась з молодим актором у 2004 році під час зйомок "Курчата", а у 2013 році, за словами чоловіка, знаменитість сексуально домагалась його. На той час хлопцю було 17 років. Згодом Беннету виплатили компенсацію в розмірі 380 тисяч доларів. 

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Такі гострі звинувачення неабияк потішили адвоката Гарві Вайнштейна, який вже встиг прокоментувати новину. 

"Нам відкрили очі на неймовірний рівень лицемірства, продемонстрований Азією Ардженто – однією з найбільш затятих активісток, котрі жадали знищити Гарві Вайнштейна. Вона була в авангарді обвинувачів Вайнштейна, хоча її власні стосунки з ним були стосунками двох дорослих людей, які тривали більше чотирьох років", – заявив адвокат Бен Браффман виданню The Hollywood Reporter

Сама ж Азія Ардженто пояснила, що це вигадка. Акторка розповіла журналістам The Guardian, що ніколи не вступала в інтимні зв'язки з неповнолітнім Джиммі Беннетом, а гроші йому дав покійний партнер Азії – Ентоні Бурден, який намагався уникнути розголошення фейку. 

Я глибоко шокована і поранена прочитаними новинами, які є абсолютною фальшивкою. У мене ніколи не було ніяких сексуальних стосунків з Беннеттом,
– зізналась Азія Ардженто. 

Акторка додала, що резонансна заява Джиммі Беннета з'явилась після того, як вона подала до суду на Гарві Вайнштейна. Азія Ардженто натякнула, що справа є сфабрикована, а сам актор працює на скандального продюсера. 

"Після мого викриття у справі Вайнштейна Беннетт, який тоді піддавався серйозним економічним проблемам і який раніше подавав судові позови проти власної сім'ї, вимагаючи від них мільйонів, несподівано попросив у мене грошей", – додала вона. 

Нагадаємо, у кінці 2017 року Азія Ардженто однією з перших розповіла про сексуальні домагання кінопродюсера Гарві Вайнштейна. За словами актриси, в 1997 році він примушував її до сексу в готелі у Франції. Згодом вона стала однією з активісток руху #MeToo, з якого почалася масштабна кампанія проти домагань.

 
Теги: LifeStyle Голлівуд Секс-скандал Кіно Гарві Вайнштейн
Джерело: 24 Канал
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