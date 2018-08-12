"Я сказав Гаррі, що краще мені померти": батько Меган Маркл вкотре дав скандальне інтерв'ю

Батько герцогині Сассекської Томас Маркл не припиняє виступати у ЗМІ зі скандальними заявами стосовно королівської сім'ї.

Так, Томас Маркл клянеться, що це було його останнє інтерв'ю в ЗМІ. Виданню Daily Mail чоловік розповів про дзвінок принца Гаррі, у якому онук королеви попереджував Томаса стосовно наслідків такого спілкування з журналістами.

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Батько герцогині розповідає, що з принцом Гаррі він ніколи особисто не зустрічався, однак до королівського весілля з майбутнім зятем у нього складалися теплі відносини. Вони були заочно представлені один одному і часто зідзвонювалися, щоб обговорити правильну тактику в спілкуванні з журналістами.

Цікаво, що принц Гаррі порадив Томасу уникати папараці.

Гаррі сказав, щоб я ніколи не зв'язувався з пресою, що це закінчиться сльозами. Він попереджав: "Вони з'їдять вас живцем". І мав рацію,

– заявив Томас Маркл.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що батько акторки Томас Маркл співпрацював з британським папараці Джеффом Рейнером. Чоловік позував для фотографа, показуючи, як він готується до церемонії вінчання доньки і вдавав, наче не знає, що його знімає папараці. Згодом Джефф Рейнер продав фото популярним видання, отримавши винагороду майже в 140 тисяч доларів.



Томас Маркл

За словами Томаса Маркла, він найбільше шкодує про останній дзвінок Гаррі, коли батько Меган був в лікарні після серцевого нападу.

Томас Маркл сказав, що принц Гаррі тоді наголосив йому "Якби ви послухали мене, цього б ніколи не сталося".

Може бути, для вас взагалі буде краще, якщо я помру. Тоді ви могли б прикинутися сумним,

– так відповів Томас принцу Гаррі і кинув слухавку.

Під кінець, він додав, що не злиться ні на Гаррі, ні на Меган і бажає їй всього найкращого.

Нагадаємо, Томас Маркл часто потрапляє в скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали.