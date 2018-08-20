Я співпрацюю з російськими артистами, якщо ті не зачіпають політичні теми, – Бебешко

Продюсер української сцени заявив, що продовжує робити аранжування для російських артистів, однак з 2013-го року змінив ставлення до декого з них.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для 24 каналу: Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-біз.

Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте: Кіркоровим, Басковим, Лєонтьєвим. І продовжую. Зараз працюю з Вайкуле. Ставлення змінюється до тих, хто погано ставиться до моєї країни. Якщо вони висловлюються, що ми "бандерівці" й "фашисти", то викреслюю їх зі свого життя. Це просто неприємно. Якщо спілкуються нормально, і ми не чіпаємо політичних тем, а лише музичні, з тими я співпрацюю і спілкуюся. Це принципова позиція,

– сказав Бебешко.

Також він додав, що з дуже багатьма, хто зачіпав політичну тему і недобре говорив про Україну, він перестав спілкуватися. Як це було з Лолітою Мілявською, наприклад.

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