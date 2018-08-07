"Я спостерігаю чудо в дії": співробітник супермаркету в США підкорив чуйним вчинком

В американському місті Батон-Руж, штат Луїзіана, у супермаркеті трапилась незвична історія, яка може слугувати прикладом людської чуйності.

До магазину зайшов клієнт з атузмом. Він з цікавістю спостерігав, як співробітник супермаркету Джордан Тейлор викладає товар у холодильнику, пише Meduza.

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Тейлор звернув увагу на інтерес Райана і запропонував йому разом розкласти продукти. Співробітник не пожалкував півгодини часу, аби зробити справу швидше, натомість терпляче допомагав хлопцеві.

Побачивши таку картину, батько Райана розчулився і вирішив зняти на відео таке доброзичливе ставлення співробітника супермаркету.

Я спостерігаю чудо в дії,

– прокоментував він.

Сестра Райана, Делані Едвардс, вирішила розповісти цю історію та опублікувала ролик з Тейлором у Facebook. Дівчина подякувала за добродушність Тейлора і назвала це "моментом, який її сім'я ніколи не забуде".

Під час спілкування з хлопцем Делані дізналась, що Тейлор хотів би вступити до коледжу. Із вдячності за людяність і доброту вона вирішила допомогти здійснити його мрію та зібрати гроші на навчання.

Жінка запустила краудфандінговую кампанію на сервісі GoFundMe. Вона планувала зібрати 10 тисяч доларів, та зібрана сума перевершила всі сподівання. За п'ять днів кампанію підтримали понад три тисячі людей, а загальна кількість пожертв наразі сягнула 117 тисяч доларів.

Джордан, ти нагадав нам, що трохи доброти може змінити все життя. Благослови тебе Бог. Ти особливий,

– писали користувачі в коментарях на GoFundMe.

За словами ж представників сервісу, наразі кампанія зі збору грошей для Тейлора б'є рекорди і є найпопулярнішою.

Додамо, що на GoFundMe нині також збирають гроші на підтримку Джека Райана. За три дні йому пожертвували майже п'ять тисяч доларів.