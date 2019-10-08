Сумніваюсь, що це помста Кремля, – експерт про арешт Пашинського

Про арешт Сергія Пашинського, формулу Штайнмаєра та кандидатів на мера Києва – в ефірі 24 каналу розповів експерт аналітичного центру Kyivstratpro Тарас Семенюк.

Чому нова влада взялась за Пашинського

– Я хочу насамперед виключити всі зовнішні аспекти. Я глибоко сумніваюсь, що це може бути замовлення чи помста з Кремля. Це абсолютно справа України. Очевидно, що Пашинський – не остання людина в колишній владі, тобто він є одним з топових чиновників. І ця його поведінка зі зброєю щодо іншого громадянина України потребує правової і якісної оцінки.

До слова: Суд взяв під варту екснардепа Пашинського

– Я думаю, що захист Пашинського обрав більше таку політичну складову захисту, тобто вони будуть говорити про певні політичні переслідування, тиск та помсту. Зрештою в Україні не звикати до таких історій, тому що коли міняється влада, то нова хоче звести з кимось рахунки через певні політичні ігри ще в минулому.

Чому Сергія Пашинського заарештували? Наприкінці 2016 року між Сергієм Пашинським та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку", сталась суперечка. Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові, а він у свою чергу прострелив Хімікусу ногу з першого пострілу.



Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини. У липні 2017 року Генеральна прокуратура справу закрила – мовляв, в обох учасників інциденту немає складу злочину. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і Пашинський знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав запобіжний захід екснардепу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.

– Пашинський – це доволі неоднозначна особистість. Він був головою Комітету національної безпеки. Очевидно, оборонка була на ньому зав’язана. І, я думаю, він багатьом перейшов дорогу.



Сергій Пашинський / Фото 24 каналу

Чому Пашинського судять не за корупційні оборудки

– За корупційну не так просто це зробити. Адже ми маємо з цим досвід. Завжди це закінчується заставою, людина виходить на свободу і ми помалу забуваємо за цю справу, тому що змінюється потік інформації, а потік корупціонерів може збільшуватися. А тому ця історія могла теж зійти на такі гальма. Взялись за цю справу, тому вона дозволяє взяти його під варту.

– Я не поділяю такої думки, що Пашинський один з найбільших ворогів Росії. Це вже надто так награно, що він великий ворог. Я виключаю, що це помста Кремля. Очевидно, що Пашинський відіграв і позивну роль в обороні нашої країни, але закон єдиний для всіх.

Формула Штайнмаєра та арешт Пашинського: чи є зв'язок

– Це (арешт Пашинського, – 24 канал) може бути певним елементом відволікання уваги. Це може бути перемикання уваги на колишніх, тому що в нас в Україні людям подобається, коли садять колишніх корупціонерів за ґрати. Так було з Юлією Тимошенко та іншими колишніми топ-чиновниками. Але все це потім закінчується тим, що влада міняється і знову повертається та ж круги.

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– Очевидно, що формула Штайнмаєра потребує якісного аналізу та відкритої комунікації. Щоб люди зрозуміли, що це таке, щоб зняти велику політизованість про це.

Якщо говорити про реалізацію формули, то, на мою думку, вона має бути дещо змінена, тому що проведення виборів стоїть на першому місці, а безпека на другому, а має бути навпаки.

– Я переконаний, що це має бути головним аргументом президента України під час засідання нормандського формату.

Що таке формула Штайнмаєра?Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, для відновлення миру на Донбасі. Її Україна підписала 1 жовтня у Мінську. Вже 7 жовтня у рамках домовленостей мало початися розведення військ на Донбасі. Проте, воно зірвалось через проросійських бойовиків, які обстріляли українські позиції.

Навіщо Україні зустріч у нормандському форматі

– Нормандський формат потрібен для того, щоб зафіксувати покроковий план реалізації миру на Донбасі. Це те, що хоче Україна, що хочуть Франція та Німеччина і те, що ніби захоче Російська Федерація.

– Росія хоче вимотати ситуацію, щоб, насамперед, не дати можливості реалізувати цей план дуже швидко. І очевидно, що Росія, відтягуючи реалізацію нормандського формату, переслідує ціль, аби виторгувати якомога більше своїх преференцій.

Але основна фішка в цьому є те, що Росія хоче посадити офіційний Київ на прямі переговори з так званими "ватажками" окупованих республік. І ми це бачимо з дуже чітких повідомлень: якщо відбуваються обстріли, то РФ каже, що це не ми, це вони, спілкуйтеся з ними.

– Пригадайте відповідь сепаратистів на те, що Україна підписала формулу Штайнмаєра. В них була така приблизна реакція: "окей, нарешті Україна стала на коліна, кордон ми не віддамо, війська не виведемо і це крок до того, що ми об’єднаємося з Росією". Росія буде тиснути до кінця і її основна стратегія – посадити Київ за офіційний стіл переговорів напряму з "ватажками" сепаратистських республік. Складно відповісти, чи піде на це українська влада. Я думаю, що це було б великою помилкою.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

Про майбутнього мера Києва

– Від президента Зеленського є кілька кандидатів у мери Києва. Адже поки серед них ще немає яскравого лідера. Це буде унікальна кампанія. У ній буде знову багато емоцій та епатажу. Ми будемо бачити карнавал кандидатів, багато кольору. Це буде батл відеороликів, батл креативу в соцмережах. Батл взагалі на вулицях Києва, думаю.

Під час цієї кампанії всі працюватимуть на те, аби перемогти Кличка. Бо поки що він є топовим кандидатом. Хоча й щодо нього є питання, особливо по Шулявському мосту.

– Питання стихійної забудови у Києві теж не вирішене. Очевидно, всі ці історії будуть підіймати, аби понизити його рейтинг.

Довідка! У рейтингу кандидатів у мери Києва, проведеною соціологічною групою "Рейтинг" у вересні, у першому турі є топ-3 – Віталій Кличко, Сергій Притула і Олександр Ткаченко.

Коли відбудуться вибори мера Києві? 3 жовтня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про Київ. Він передбачає розділення посад мера Києва і голови КМДА, відновлення райрад і створення Київського магістрату. Такі зміни дають усі підстави для проведення дострокових виборів.



Спершу з'явилась інформація, що вибори можуть відбутись 8 грудня 2019 року. Однак, за словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, вибори мера столиці відбудуться разом із місцевими виборами у всій Україні навесні 2020 року. З огляду на те, що закон про столицю ухвалений тільки в першому читанні.

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