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"Я, ти, він, вона": у мережі з'явився новий трейлер української комедії

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"Я, ти, він, вона": дивитись трейлер онлайн
"Я, ти, він, вона": дивитись трейлер онлайн / Фото з вільних джерел

Студія "Квартал 95" представила черговий кумедний тизер до романтичної комедії "Я, ти, він, вона". Фільм може стати однією з найуспішніших робіт Володимира Зеленського, адже за його появою стежать тисячі українців.

Відомо, що головні ролі в кінострічці зіграли  Володимир Зеленський, Євген Кошовий, співачка і дебютантка у кіно Надя Дорофєєва та литовська акторка Агне Грудіте.

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За сюжетом подружжя головних героїв переживає кризу у стосунках, відтак навіть готове розлучитися. Однак давати згоду на це суддя не поспішає, тому пара повинна прожити разом випробувальний термін. Та якраз в цей місяць герої потрапляють в несподівані та курйозні ситуації, які можуть змінити все. 

Наша історія про те, як можна спробувати врятувати свою сім'ю, коли, здавалося б, всі варіанти випробувані,
– йдеться в анонсі. 

Прем'єра кінострічки "Я, ти, він, вона" запланована на 27 грудня 2018 року. До появи фільму прикута чимала увага українських кіноманів, що може призвести до чималого успіху кінострічки. У мережі вже з'явився черговий тизер, який за добу зібрав майже 50 тисяч переглядів. 

Дивіться тизер до романтичної комедії "Я, ти, він, вона" (відео):

 

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Квартал 95
Джерело: 24 Канал
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