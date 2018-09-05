"Я, ти, він, вона": у мережі з'явився новий трейлер української комедії

Студія "Квартал 95" представила черговий кумедний тизер до романтичної комедії "Я, ти, він, вона". Фільм може стати однією з найуспішніших робіт Володимира Зеленського, адже за його появою стежать тисячі українців.

Відомо, що головні ролі в кінострічці зіграли Володимир Зеленський, Євген Кошовий, співачка і дебютантка у кіно Надя Дорофєєва та литовська акторка Агне Грудіте.

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За сюжетом подружжя головних героїв переживає кризу у стосунках, відтак навіть готове розлучитися. Однак давати згоду на це суддя не поспішає, тому пара повинна прожити разом випробувальний термін. Та якраз в цей місяць герої потрапляють в несподівані та курйозні ситуації, які можуть змінити все.

Наша історія про те, як можна спробувати врятувати свою сім'ю, коли, здавалося б, всі варіанти випробувані,

– йдеться в анонсі.

Прем'єра кінострічки "Я, ти, він, вона" запланована на 27 грудня 2018 року. До появи фільму прикута чимала увага українських кіноманів, що може призвести до чималого успіху кінострічки. У мережі вже з'явився черговий тизер, який за добу зібрав майже 50 тисяч переглядів.

Дивіться тизер до романтичної комедії "Я, ти, він, вона" (відео):