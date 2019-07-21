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      "Я трішки шизік, є в мене мінус": виборець порвав бюлетень на дільниці в Києві

      571 Читать новость на русском
      Чоловік порвав бюлетень на дільниці в Києві
      Чоловік порвав бюлетень на дільниці в Києві / Колаж 24 каналу

      Чоловік порвав бюлетень і кинув його на підлогу на виборчій дільниці в Києві: 212 округ, Дарниця. Правоохоронці і члени комісії ледь вмовили цього чоловіка вкинути бюлетень до скриньки.

      Коли до виборця підійшли спостерігачі і правоохоронці, то він підняв шматки бюлетеня і зіжмакав їх. Чоловік намагався віддати залишки бюлетеня правоохоронцям, повідомили спостерігачі ОПОРИ.

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      "Для чого ці всі формальності? – сказав порушник у відповідь на прохання вирівняти бюлетень та кинути у скриньку. – Я трішки шизік, є в мене мінус".

      Бюлетень все ж опинився у скриньці для голосування. Після закриття дільниці члени комісії можуть означити цей бюлетень як "сторонній предмет" і запакувати окремо.

      Дивіться відео, на якому виборець зіпсував бюлетень і відмовлявся кинути його до скриньки:

       

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Порушення на виборах Курйозні новини Новини Києва День виборів
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