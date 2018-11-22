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      "Я в легкому ах*ї від того, що відбувається": Найєм прокоментував події біля Будинку профспілок

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      Мустафа Найєм прокоментував інцидент біля Будинку профспілок у Києві
      Мустафа Найєм прокоментував інцидент біля Будинку профспілок у Києві / 24 канал

      Народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм прокоментував нічний інцидент біля Будинку профспілок у Києві, де правоохоронці приснули газовим балончиком в обличчя брату політика, адвокатові Масі Найєму.

      Свій коментар політик опублікував у Facebook.

      24 канал повідомляв, що у Києві у згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку профспілок відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Ця подія розлютила низку активістів, тож вони влаштували у столиці акцію протесту. Зокрема, активісти організації С14 розфарбували вітрини закладу написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?".

      Правоохоронці побили та затримали низку активістів С14. Серед постраждалих опинився і Масі Найєм, який є адвокатом члена С14 Сергія Мазура. Правоохоронці застосували до юриста газовий балончик.

      Читайте також: Протести біля Будинку профспілок: кількох активістів С14 затримали, але згодом відпустили

      Сам я в легкому ах*ї від того, що відбувається. І від відкриття саме в цей день "смажених курочок" у згорілому Будинку профспілок, і від дій поліції. Будемо розбиратися, коли з'явиться відео з місця подій,
      – написав нардеп Найєм.

      Він зазначив, що серед тих так активістів, яких хотіли затримати правоохоронці, був член С14 Сергій Мазур, з яким в адвоката Масі Найєма укладена офіційна угода про адвокатське обслуговування. Про те, що Масі Найєм є адвокатом, сам юрист повідомив відразу після спроби затримати Мазура. За словами нардепа, працівники поліції це почули, після чого застосували газовий балончик.

      Нардеп Найєм зазначив, що ті, хто застосував газ бо його брата, – працівники не патрульної, а, швидше за все, – поліції спеціального призначення. Масі Найєм написав заяву про події до поліції.

      Від себе зазначу, що Національна поліція досі не має інструкцій і правил щодо застосування спецзасобів. Проект цього документу готовий вже більше року, але з невідомих причин не підписаний,
      – додав нардеп.

      Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану? У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.

      За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва протести Євромайдан Мустафа Найєм Сутички Поліція
      Джерело: 24 канал
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