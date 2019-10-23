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      "Я в полон не хочу": як українські моряки готувалися захищатися від російського корабля

      Рекрут.UA. Морська піхота 68 Читать новость на русском

      "Переяслав" – малий розвідувальний корабель військово-морських сил України. Рекрут, екіпаж і морпіхи 503-го окремого батальйону мирним ходом йдуть в Грузію на міжнародні навчання НАТО.

      У відкритих водах на хвості українського судна з'явився російський корвет "Касімов", який поставив перед капітаном ультиматум: якщо "Переяслав" продовжить рухатися своїм курсом, то безпеки "Касімов" не гарантує.

      Читайте також: Напад російських кораблів на українські: які маневри використовують

      Незважаючи на фактичні погрози, капітан ухвалив рішення продовжити рух. Пам'ятаючи про події в Керченській протоці, морпіхи, екіпаж, знімальна група і капітан – готуються до всього. Навіть до прямого зіткнення із російським судном.

      З озброєння на кораблі потенційного суперника:

      1. Зенітна артилерія – АКУ АК-176, АК-630М, ПУ ПК-16
      2. Ракетне озброєння – ЗРК "Оса-МА"
      3. Протичовновий ракетний комплекс – 213-мм бомбомет, РБУ-6000
      4. Мінно-торпедне озброєння – 513-мм ТА, СЭТ-65

      А от "Переяслав", у мирний похід спеціально вийшов без зброї

      Корабельна зброя
      Яка зброя є на кораблях

      "Але ми мали деякий невеличкий сюрприз для агресора у розмірі 14,5 мм калібру", – заявив морпіх Богдан Пржегалінський.

      "Переяслав" і справді без важкого озброєння. Щоб уникнути конфліктних ситуацій капітан вийшов у море без ракетних комплексів. Але це не означає, що зовсім беззбройними були морпіхи. Які навіть у відкритому морі знайшли чим воювати. У вантажному відсіку корабля морпіхи везуть модернізований пікап, який працюватиме на навчаннях. На ньому встановлена турель – крупнокаліберний кулемет, яким зазвичай обладнують БТР'и.

      БТР
      БТР, який везуть моряки

      КПВТ – крупнокаліберний кулемет Володимирова танковий. Призначений для ураження наземної, надводної та повітряної легкоброньованої техніки. Широко використовується на Сході України для боротьби проти російського агресора.

      Вага: 52,2 кг.

      Калібр: 14,5 мм.

      Дальність стрільби: до 2 км.

      КПВТ
      Зброя КПВТ

      В умовах російсько-української війни, КПВТ постійно модифікують і встановлюють на різну колісну та гусеничну броньовану техніку.

      Винахідливі морпіхи зняли цей КПВТ, присобачили його до якоїсь незрозумілої триноги, на яку він чисто фізично не стає. Тому що там дірочки в іншому порядку розташовані. І були готові до останнього захищатися,
      – розповів оператор "Рекрут.ua" Єгор Трошкін.

      За лічені хвилини морпіхи демонтували турель із пікапа і знайшли спосіб зафіксувати її на кормі корабля

      Моряки
      Моряки намагаються закріпити КПВТ

      "Ми це все разом з’єднуємо. Ставимо КПВТ на триногу з СПГ, прив’язуємо шнурками до корми, але з одною, напевно, думкою, яку навіть не так я її озвучував, як мої хлопці, мої підлеглі. Кажуть: "Командир, давайте будемо щось робити, заряджати. Я в полон не хочу. Будемо битись до кінця", – пояснив командир роти Павло Сбитов.

      Жодного полону. В разі нападу росіян морпіхи твердо налаштовані прийняти бій. Ми не можемо розповісти як саме, але хлопці вже чітко знають, як саме даватимуть відсіч. Навіть у меншості: чисельній і технічній.

      Український
      Український "Переяслав"

      Їхня винахідливість – це не просто кмітливість і бажання створити щось нове, а життєва необхідність, яка допомагає вижити у будь-яких умовах. У всьому цьому вони уже неодноразово переконалися на війні в реальних боях.

      Морпіхи, озброєні однією лише туреллю готові відкрити вогонь у будь-яку секунду. Корвет "Касімов" наближається. Напруга сягає піку. Адже в небі з'являється ще й літак, який кружляє над "Переяславом". Здається починається.

      Корвет
      Російський корвет "Касімов"

      Все перевернулося з ніг на голову, коли капітан "Переяслава" визначив, що це турецький розвідник. "Коли над нами той літак з'явився, надійшла команда всім спуститися в трюм. І на той момент ми не знали, хто над нами кружляє. Я особисто був впевнений, що це чергова провокація. На 100% був впевнений, що це російський літак", – заявив рекрут Олексій Чубашев.

      "Переяслава" з "Касімовим" у відкритих водах зафіксував літак НАТО. Тепер сутичка українського і російського флоту точно не залишилася б непоміченою. Вдарити у спину і вдати ніби нічого не трапилося тепер не вийде. "Касімов" зник так само тихо як і з'явився.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Автор: Олексій Чубашев, Ростислав Подолець, Фахрудін Шарафмал
      Теги: Новини України Новини Росії Зброя Україна – Росія Рекрут.UA. Морська піхота
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