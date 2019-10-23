"Я в полон не хочу": як українські моряки готувалися захищатися від російського корабля

"Переяслав" – малий розвідувальний корабель військово-морських сил України. Рекрут, екіпаж і морпіхи 503-го окремого батальйону мирним ходом йдуть в Грузію на міжнародні навчання НАТО.

У відкритих водах на хвості українського судна з'явився російський корвет "Касімов", який поставив перед капітаном ультиматум: якщо "Переяслав" продовжить рухатися своїм курсом, то безпеки "Касімов" не гарантує.

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Незважаючи на фактичні погрози, капітан ухвалив рішення продовжити рух. Пам'ятаючи про події в Керченській протоці, морпіхи, екіпаж, знімальна група і капітан – готуються до всього. Навіть до прямого зіткнення із російським судном.

З озброєння на кораблі потенційного суперника:

Зенітна артилерія – АКУ АК-176, АК-630М, ПУ ПК-16 Ракетне озброєння – ЗРК "Оса-МА" Протичовновий ракетний комплекс – 213-мм бомбомет, РБУ-6000 Мінно-торпедне озброєння – 513-мм ТА, СЭТ-65

А от "Переяслав", у мирний похід спеціально вийшов без зброї



Яка зброя є на кораблях

"Але ми мали деякий невеличкий сюрприз для агресора у розмірі 14,5 мм калібру", – заявив морпіх Богдан Пржегалінський.

"Переяслав" і справді без важкого озброєння. Щоб уникнути конфліктних ситуацій капітан вийшов у море без ракетних комплексів. Але це не означає, що зовсім беззбройними були морпіхи. Які навіть у відкритому морі знайшли чим воювати. У вантажному відсіку корабля морпіхи везуть модернізований пікап, який працюватиме на навчаннях. На ньому встановлена турель – крупнокаліберний кулемет, яким зазвичай обладнують БТР'и.



БТР, який везуть моряки

КПВТ – крупнокаліберний кулемет Володимирова танковий. Призначений для ураження наземної, надводної та повітряної легкоброньованої техніки. Широко використовується на Сході України для боротьби проти російського агресора.

• Вага: 52,2 кг.

• Калібр: 14,5 мм.

• Дальність стрільби: до 2 км.



Зброя КПВТ

В умовах російсько-української війни, КПВТ постійно модифікують і встановлюють на різну колісну та гусеничну броньовану техніку.

Винахідливі морпіхи зняли цей КПВТ, присобачили його до якоїсь незрозумілої триноги, на яку він чисто фізично не стає. Тому що там дірочки в іншому порядку розташовані. І були готові до останнього захищатися,

– розповів оператор "Рекрут.ua" Єгор Трошкін.

За лічені хвилини морпіхи демонтували турель із пікапа і знайшли спосіб зафіксувати її на кормі корабля



Моряки намагаються закріпити КПВТ

"Ми це все разом з’єднуємо. Ставимо КПВТ на триногу з СПГ, прив’язуємо шнурками до корми, але з одною, напевно, думкою, яку навіть не так я її озвучував, як мої хлопці, мої підлеглі. Кажуть: "Командир, давайте будемо щось робити, заряджати. Я в полон не хочу. Будемо битись до кінця", – пояснив командир роти Павло Сбитов.

Жодного полону. В разі нападу росіян морпіхи твердо налаштовані прийняти бій. Ми не можемо розповісти як саме, але хлопці вже чітко знають, як саме даватимуть відсіч. Навіть у меншості: чисельній і технічній.



Український "Переяслав"

Їхня винахідливість – це не просто кмітливість і бажання створити щось нове, а життєва необхідність, яка допомагає вижити у будь-яких умовах. У всьому цьому вони уже неодноразово переконалися на війні в реальних боях.

Морпіхи, озброєні однією лише туреллю готові відкрити вогонь у будь-яку секунду. Корвет "Касімов" наближається. Напруга сягає піку. Адже в небі з'являється ще й літак, який кружляє над "Переяславом". Здається починається.



Російський корвет "Касімов"

Все перевернулося з ніг на голову, коли капітан "Переяслава" визначив, що це турецький розвідник. "Коли над нами той літак з'явився, надійшла команда всім спуститися в трюм. І на той момент ми не знали, хто над нами кружляє. Я особисто був впевнений, що це чергова провокація. На 100% був впевнений, що це російський літак", – заявив рекрут Олексій Чубашев.

"Переяслава" з "Касімовим" у відкритих водах зафіксував літак НАТО. Тепер сутичка українського і російського флоту точно не залишилася б непоміченою. Вдарити у спину і вдати ніби нічого не трапилося тепер не вийде. "Касімов" зник так само тихо як і з'явився.

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