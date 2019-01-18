"Я вам нічого не винен" та "пошли кофе пить": журналісти порівняли Зеленського та Коломойського

Комік Володимир Зеленський у новорічну ніч оголосив про свої президентські амбіції. Проте політтехнологи пов'язують його з олігархом Ігорем Коломойським.

Журналісти програми "Схеми" знайшли кінобізнес шоумена у Росії.

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Проте раніше він неодноразово заявляв, що закрив його ще на початку російсько-української війни.

Журналіст хотів запитати Зеленського про це, але комік відреагував бурхливо та не дав відповіді.



Реакція Зеленського на запитання журналіста про бізнес у Росії

Зеленський заявив, що потрібно наперед домовлятися про зустріч з ним. Сів у тонований джип та поїхав.

А ось Ігор Коломойський, якого підозрюють у фінансуванні коміка, більш емоційний та не стримує емоції. Він неодноразово хамив представникам ЗМІ.