Я вам по-доброму заздрю: ​​Дмитро Комаров зворушливо привітав школярів з 1 вересня з Бразилії

Популярний український телеведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров привітав українських школярів з початком навчального року.

Телеведучий передав привіт з Бразилії та привітав школярів з 1 вересня на своїй сторінці в Instagram.

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Дмитро Комаров порекомендував дітям насолоджуватися шкільним періодом.

Так, зараз попереду складний рік, домашні завдання, які не хочеться робити, контрольні, ранні підйоми в школу... Але водночас атмосфера, в якій ви зараз живете, спілкування і найголовніше – компанія, яка є у кожного з вас, ваші однокласники – це справжнє щастя. У дорослому житті не буде такої розкоші. Доросле життя так сильно насичене обов'язками в різних галузях, що повернути шкільний стан радості просто неможливо,

– зауважив ведучий.

Дмитро додав, що у своєму віці він хотів би відчути себе 1 вересня 20 років тому.

"Обіцяю, ви будете згадувати школу з вдячністю, як найщасливіший час, навіть якщо зараз здається, що це не так. Я в свої 35 дуже хотів би хоч ненадовго відчути себе, як 1 вересня років 20 назад. Але це неможливо. Тому я вам по-доброму заздрю ​​і бажаю класного року!" – наголосив він.

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Крім того, Дмитро опублікував фото, на якому він позує зі школярами з джунглів Амазонки, які лише можуть мріяти вчитися так, як українські діти.

"У них немає інтернету і комп'ютерів. У них в школі немає навіть електрики, не кажучи вже про смартфони і інстаграм. Вони вперше побачили великий фотоапарат і шоковані. Діток, які так живуть, на планеті дуже багато", – розповів Дмитро Комаров.