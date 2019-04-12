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      "Я вас почув – я вас забув": які слабкі сторони мають Порошенко та Зеленський

      Право на гідність 950 Читать новость на русском

      У передвиборчій гонці залишилося лише два кандидати, але від цього ані трохи не легше. Петро Порошенко та Володимир Зеленський максимально використовують останні дні агітації, аби переконати виборців голосувати за себе. Проте обидва кандидати мають суттєві прогалини у своїх програмах, тож, останнє чим вони і мають займатися, то це участь у відеобатлах.

      Володимир Зеленський

      Днями представники штабу Володимира Зеленського розповіли про його перші 10 кроків на посаді президента у разі перемоги. Кандидат бачить дві ключові проблеми, які хоче вирішити. Ними є війна і корупція.

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      Однак серед озвучених штабом кроків немає жодних, що стосуються антикорупційної чи судової реформи. Також в озвученому плані немає згадок про кроки, підтриманого Зеленським ще до першого туру, антикорупційного порядку денного. Проте раніше Володимир Олександрович публічно підтримав їх.

      У той час громадські організації вимагають перезапустити САП та НАЗК, звузити функції СБУ до стандартів НАТО і захистити НАБУ.

      Крім того, забули у плані Зеленського і про пріоритети порядку денного реформи правосуддя, який раніше також підтримали. До пріоритетів реформи правосуддя входять:

      – якісне оновлення суддівського корпусу та забезпечення їхньої незалежності;
      – залучення громадян до судочинства;
      – забезпечення належної якості кадрів у системі слідства, прокуратури, адвокатури й суду.

      Реформування судової системи
      Реформування судової системи

      Здивовані невиконанням взятих на себе раніше зобов'язань, ми публічно звернулися до Володимира Зеленського. Ми очікували, що він коментує відсутність ним же підтриманих пріоритетів громадських організацій у презентованому плані дій.

      Хорошим сигналом стало те, що одразу кілька представників штабу спростували заяву своїх колег. Наприклад, один з ключових експертів Зеленського – Руслан Рябошапка – назвав це непорозумінням, а також наголосив, що це не є планом дій Володимира Зеленського після виборів.

      Згодом з аналогічним спростуванням вийшов і спікер штабу Зеленського. Зрештою, швидка конструктивна реакція на критику – це хороший сигнал. Але проблема полягає у тому, що конкретного плану дій ми так і побачили. Як досі не почули від Володимира Зеленського імен професіоналів, яких він пропонуватиме на ключові посади.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Нагадаємо також, що Зеленський обіцяв презентувати свій план на 100 перших днів президентства та прізвища ключових посад до другого туру. Залишилося не так багато часу, тож, чекаємо з нетерпінням.

      Петро Порошенко

      Хорошим сигналом є те, що після програшу Зеленському у першому турі в Порошенка значно покращилося з реакцією на суспільну думку. Двох днів загального обурення неадекватними бордами з Путіним вистачило, щоб почати їх змінювати.

      Якби Петро Порошенко там само швидко реагував на суспільний запит протягом своєї каденції, він би в першому турі переміг. Тай нам як країні вдалося б набагато більше, але вже як є.

      Минулого тижня відбулася його зустріч з громадськими організаціями. Там Президент наголосив, що помилки з кадрами усвідомив і готовий їх виправляти. Також підтримав антикорупційний порядок денний, про який я вам розповідав вище. Але що ж цього Петро Олексійович зробив за цей час? Нічого. 

      І Демчина, і Семочко, і Луценко, і Холодницький досі обіймають свої посади. Обіцяні законопроекти у Верховну Раду не подані. Одним словом, знову лише слова, за якими не має жодних дій.

      ​Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      У Петра Олексійовича простий підхід: "Я вас почув – я вас забув". І з ним він ці вибори точно не виграє. Я наголошую: єдиний спосіб для Порошенка виграти – почати робити, а не обіцяти.

      Є одна засаднича різниця між чинним Президентом і усіма іншими кандидатами: він не може просто обіцяти, бо повинен ще й звітувати. Просто обіцянками вибори вдалося виграти минулого разу, але зараз точно не вийде. "У нас буде чотири роки без виборів, без популізму, коли, нарешті, ми зможемо продемонструвати рішучі кроки з розвитку нашої держави", – сказав Порошенко ще чотири роки тому. 

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      Отже, чотири роки пройшли й час звітувати. Звітувати, а не обіцяти. Бо хто ж повірить в обіцянки нові, до того, як побачить виконання обіцянок старих. Підсумовуючи, нам як країні на цьому етапі потрібно, щоб Порошенко, як чинний президент, свої обіцянки виконав, а Зеленський свої обіцянки чітко озвучив. Від цього ми як суспільство точно виграємо, безвідносно того, хто з цих двох програє.

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      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини України Новини політики Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Петро Порошенко Відеоблоги Право на гідність
      Джерело: 24 канал
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