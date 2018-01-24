"Я вас просто поцілую": Путін вчинив незвичний жест щодо робітника підприємства

У середу, 24 січня, президент Росії Володимир Путіни відвідав Уфимське моторобудівне виробниче об'єднання. Під час розмови з робітником підприємства російський лідер вчинив несподіваний жест – обійняв його.

Про це повідомляє "РИА Новости".

За інформацією видання, робітник підприємства запитав у Путіна про можливість повернути практику нагородження підприємств пам'ятними знаками. Президент Росії відразу ж вручив метафоричну нагороду учаснику зустрічі: "Я вас просто поцілую", – сказав Путін і обійняв автора питання.

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Путин обещал расцеловать работника уфимского завода Виктора Богомолова, но ограничился объятиями. Всё равно это победа, Виктор! pic.twitter.com/uHWJlYkRRw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 січня 2018 р.

Президент Росії пояснив, що практика відповідних нагороджень існувала за часів СРСР, але тоді ж була припинена. За словами Путіна, тоді аналіз показав, що незважаючи на всі ордени і медалі, продуктивність праці на зазначених підприємствах не збільшувалася.

"Ще тоді за радянських часів було схвалено рішення про те, щоб нагороджувати за особисті заслуги і досягнення кожної конкретної людини, у нас така практика продовжується", – сказав Путін.