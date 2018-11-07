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      "Я ваше прохання в бак не залию": у Тернополі водії маршруток відмовилися виходити у рейс

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      "Я ваше прохання в бак не залию": у Тернополі водії маршруток відмовилися виходити у рейс
      / www.gazeta-misto.te.ua

      У Тернополі після трьох годин перемовин депутати не переконали перевізників вийти на маршрути.

      Як повідомляє УНІАН, під час засідання комісії Тернопільської міськради голова комісії Іван Зінь висловив прохання до перевізників випустити завтра автобуси на маршрути. 

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      Проте, перевізники стверджують, що не мають за що заправити техніку, адже через збитковість тарифів вони брали пальне в борг. А після запровадження з 1 листопада у Тернополі нових тарифів, на заправках не вірять, що вони погасять вже існуючі борги, які в кожної фірми складають приблизно по 300 тисяч гривень. 

      Ми не можемо виїхати, бо не маємо за що заправитися. Я ваше прохання в бак не залию. На заправках нас вже в борг не заправляють. З одного автобуса в мене збитки мінус 10 літрів солярки в день. Тому ми просимо повернути тарифи. Тоді заправщики побачать, що ми вже не працюємо у збиток і зможемо погасити існуючі борги,
      – сказав директор "МЕНС-АВТО" Андрій Намака.

      Представники депутатських комісій міськради наполягають, аби автобуси таки вийшли у рейс завтра, обіцяючи до кінця тижня переглянути тарифи, а також оперативно погасити перед ними борг за перевезення пільговиків.

      Виявилося, що місто має борг у розмірі 1,5 мільйона гривень за перевезення пільговиків. Сьогодні депутати вперше про це почули. Не розумію, чому начальник міського управління транспорту Ігор Мединський не доносив цю інформацію до депутатів. Тому перше завдання – погасити борг, хоч частково. Це реально зробити. Тим часом всі комісії працюють над новим тарифом, який планують зробити у понеділок,
      – наголосив член комісії міськради з питань бюджету та фінансів Назар Зелінка. 

      Також, депутати озвучили й інші можливі варіанти вирішення проблеми, зокрема, відсторонення перевізників міста і залучення на їх маршрути перевізників з районів. Крім того, вони думали звернутися до суду з вимогою компенсувати збитки, спричинені тернополянам.

      Сторони домовилися, що перевізники в обідню пору проведуть перемовини із постачальниками пального і в 16:00 знову зустрінуться з представниками депутатських комісій, щоб повідомити про результати своїх перемовин і конкретно окреслити, вийдуть завтра їхні автобуси на маршрути чи ні. 

      Нагадаємо, що з 1 листопада у Тернополі вартість проїзду у громадському транспорті зросла майже вдвічі. У маршрутному таксі – 9 гривень, а у тролейбусі – 8. Підозрюють, що міська влада таким чином хоче з гаманців тернополян оплатити пільгові перевезення. Аби привернути увагу до проблеми, люди перекривали центральну вулицю міста, а також поширювали флешмоб "Пішки на роботу". 

      Теги: Новини України протести Тернопіль Транспорт
      Джерело: 24 канал
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