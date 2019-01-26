"Я відповідальний за те, що відбувається в моїй країні": як голосують українці за кордоном

Понад 500 тисяч виборців з української діаспори внесені до консульського списку і мають право взяти участь в українських виборах 2019 року. На жаль, досвід попередніх виборів показав, що фактично голосує лише десята частина українців за кордоном.

Як стати на облік за кордоном і отримати право голосу

Попри все, українці за кордоном закликають співвітчизників не нехтувати правом голосу – хоч і є труднощі з реєстрацією та подекуди проблеми з добиранням до виборчих дільниць.

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Олександр Шевченко навчається у Лондонському університеті і на період виборів не встигне приїхати додому. Тож вперше голосуватиме за кордоном, а для цього повинен пройти складну процедуру – подати заяву про взяття його на консульський облік до консульського відділу українського посольства у Королівстві.



Олександр Шевченко вимушений голосувати у Британії, а тому повинен виконати низку умов

"Потрібні фотографія, копія закордонного паспорта і, власне, документи, які підтверджують причину постійного проживання у Британії. У моєму випадку – дозвіл на проживання у зв'язку з навчанням", ​– пояснив Олександр. Тільки за виконання усіх умов він та інші українці в подібній ситуації зможуть проголосувати у Лондоні 31 березня на українських президентських виборах.

Я хочу нести відповідальність за те, що відбувається в моїй країні,

– наголосив Олександр Шевченко.

Загалом у Великій Британії на консульському обліку перебуває близько двох тисяч українців, але, на жаль, приходять на виборчі дільниці лише від 10 до 15%.

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Що ускладнює діаспорі реалізацію свого права голосу

Відстань і незначна кількість дільниць. Офіційно існує 102 виборчі дільниці для українців в усьому світі. Олександр Стельмах, керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців, розповів, що держава може створити виборчі дільниці тільки там, де є представництва і консульські установи. Тож часто буває так, що виборцю необхідно подолати відстань у 200-300 кілометрів, щоб прибути на дільницю.

Відсутність інформації про те, де та як голосувати. Усіх виборців намагаються інформувати максимально вчасно та повно, наскільки це тільки можливо. Зокрема, в українському консульстві у Стамбулі найбільший акцент у підготовці зробили саме на повідомленнях для виборців. Олександр Гаман, генеральний консул України у Стамбулі, розповів, що використовують для цього соціальні мережі, особисті зустрічі та сайт консульства. Також він запевнив, що у Туреччині для роботи виборчої комісії вже фактично все готове.

Ліквідація частини виборчих дільниць. Зокрема, не облаштують виборчі дільниці 2019 року у Росії – ЦВК ліквідувала там п'ять дільниць, щоб гарантувати чесне проведення волевиявлення і безпеку громадянам України на території країни-агресора. Країни, у якій, до слова, мешкає чимало українців. Утім, Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, запевнив, що українці з РФ усі зможуть проголосувати на дільницях Грузії, Казахстану та Фінляндії.



Керівник МЗС Клімкін запевнив, що у виборців не буде проблем через закриття дільниць у РФ

Як впливають голоси діаспори на результати виборів загалом

На попередніх виборах голоси українців з-за кордону майже не змінювали картини фінальних результатів. Але свідомі діаспоряни роблять все, щоб це змінити, і знають, у який спосіб. "Єдиний спосіб змінити правила гри – це змінити політиків. А єдиний спосіб змінити політиків – це вибори", – сказав студент зі США і засновник навчальної платформи Prometheus Іван Примаченко.

Скільки виборців зареєстровано в Україні та за кордоном?Станом на 31 грудня 2018 року у Державному реєстрі виборців зареєстровано 35 мільйонів 602 тисячі 855 осіб. Загальна кількість виборців закордонного виборчого округу, у тому числі з відміткою про вибуття, становила 523 тисячі 587 осіб. Тих, хто має відмітку про вибуття, у реєстрі значиться 116 тисяч 756 виборців.

Варто лише згадати вибори 2014 року – тоді молодь діаспори у Варшаві постаралася і встановила рекорд: на виборці дільниці прийшло понад п'ять тисяч людей.



Дмитро Фурчак мешкає у Польщі, але зовсім не збайдужів до України

Це підтвердив очевидець і учасник тих подій Дмитро Фурчак – українець, який живе у Варшаві. Попри те, що Дмитро мешкає і працює за кордоном – він геть не байдужий до того, що відбувається вдома, і таких як він – тисячі.