Я вимагаю видалити вашу гидоту, – відомий художник різко звернувся до Мосійчука та Лозового

Відомий український співак, лідер та вокаліст гурту От Вінта!, художник, карикатурист Юрій Журавель звернувся до народних депутатів від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та Андрія Лозового з вимогою публічних вибачень через порушення авторського права.

Відповідне відеозвернення Юрій Журавель опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Інцидент стосується "спотворення роботи "Дружній шарж на Уляну Супрун".

"Я, Юрій Журавель, звертаюся до народних депутатів «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігоря Мосійчука та Андрія Лозового, які спотворили мою роботу "Дружній шарж на Уляну Супрун". Чим ви кращі за сепаратистів чи за губернатора Хакасії РФ Валентину Петренко? Чи за інших злодіїв, які нічого не створюють, а лише крадуть, псують і спотворюють авторський задум до взагалі протилежного змісту", – заявив Журавель.

Він звернувся до нардепів аби ті видалили дописи і публічно вибачилися.

Я вимагаю видалити вашу гидоту і публічно вибачитися якщо ви дійсно вважаєте себе поборювачами права і закону України. Звертаюся до Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та організації роботи розглянути вчинки цих осіб та надати їм належну оцінку,

– сказав художник.

Нагадаємо, на сторінках нардепів у соцмережі Facebook попередньо з'явилися дописи, які "спотворили роботу "Дружній шарж на Уляну Супрун".