06:30
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
19°C 10°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
  • середа
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Я виріс в СРСР і мій прапор – червоно-блакитний: кричущий випадок стався у Кривому Розі

2227
У Кривому Розі чоловік на машину повісив заборонену символіку СРСР
У Кривому Розі чоловік на машину повісив заборонену символіку СРСР / 0564.ua

В одному зі спальних районів Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, місцеві жителі виявили автомобіль, на який було прикріплену заборонену в Україні символіку: сувенірний прапор СРСР і так звану Цгеоргіївську стрічку". У зв'язку з цим на місце було викликано працівників поліції. Також поспілкуватися з власником авто виявили бажання й місцеві активісти та воїни Донбасу.

Як повідомляє "Перший Криворізький", цю символіка на свій автомобіль начепив 54-річний місцевий житель, який почав поводитися агресивно як з правоохоронцями, так і учасниками конфлікту на Донбасі. Крім того, літній хуліган не визнавав скоєний злочин і намагався виправдатися.

Читайте також: Жертви міфів: війна почалася не 22 червня 1941 року

Кривий Ріг, Георгіївська стрічка, Донбас, Скандал, Росія, пропаганда
У Кривому Розі місцевий житель їздив на машині із "георгіївською стрічкою" 

"Чому я повинен міняти свою віру? Я виріс в Радянському Союзі… Президент воював під цими прапорами", – зазначав він.

Згодом напоумити чоловіка спробував Андрій Новохатько, боєць батальйону "Кривбас", який вижив, виходячи з Іловайська: "Що ж ти не воював за свій" радянський союз ", коли він розпадався в 91-му?" Натомість чоловік переконував, що прапор його країни, як зауважив він України, є червоно-блакитним.

У підсумку бійцям довелося ввічливо нагадати, що в Украні державний символ – жовто-блакитний прапор (кольори стяг так званої "радянської України – 24 канал), і його потрібно поважати.

Крім того, поліцейські наголосили, що "георгіївську стрічку" заборонено законодавством і люди, які її носять, вбивають українців на Донбасі, але на чоловіка це належного враження не справило.

"А хто вас туди кликав (на Донбас – 24 канал)? Чому я повинен міняти своє мислення, якщо вам цього хочеться. Це моє віросповідання, ну розстріляйте мене тоді", – сказав він правоохоронцям.

На підтримку пропагандиста радянських цінностей вступилась і сусідка, яка, зокрема, підкреслила, що, що виросла в СРСР і вважає символіку тієї епохи допустимою. Також вона заявила, що її брат загинув в зоні бойових дій на Донбасі, проте в "георгіївською стрічці" вона все одно нічого поганого не бачить, а опісля почала докоряти ветеранам війни на Донбасі в тому, що вони розмовляють українською.

Кривий Ріг, Георгіївська стрічка, Донбас, Скандал, Росія, пропаганда
Власник машини переконує, що він народився в СРСР 

Відтак, ще один боєць "Кривбасу" Сергій Гордєєв пояснив жінці, що на території України терористи позначають себе саме такими "колорадськими" стрічками та саме вони вбили її родича, однак так захищає людину, яка "прикрасила" своє авто таким же символом

"З такою стрічкою там їздять такі чурбани, як ти, закуплені, не росіяни. Там чеченці всы куплені. Я новини дивлюся, хлопці", – продовжувала супутниця власника авто. 

Читайте також: Не "гостєприїмниє люді": у Львові літня уродженка Донецька посеред дня напала на випускницю

Зрештою поліцейським все ж вдалося зняти та вилучити прапорець СРСР і стрічку, проте переконати їхнього власника у них не вийшло. Проте той все ж понесе відповідальність за порушення Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Увага відео містить ненормативну лексику (18+)

До слова, коли поліцейські почали складати на власника машини протокол, він побіг до під'їзду, а його захисниця не дала правоохоронцям пройти за ним, закривши вхідні двері, пише сайт міста Кривий Ріг

Коли ж представники закону увійшли до під'їзду та піднялися до квартири, де проживає цей чоловік, той не хотів їм відкривати двері, кричав, якщо поліцейські хочуть його бачити, нехай надсилають йому повістку.

Захисників радянських символів виявили у Кривому Розі: відео 

 

Теги: Російська пропаганда СРСР Скандал Кримінальні новини Новини Кривого Рогу Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 23 червня: Сніг у Карпатах, моторошною смертю загинув помічник нардепа
23 червня, 22:57 Головні новини 23 червня: Сніг у Карпатах, моторошною смертю загинув помічник нардепа
4360
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 червня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 14747
Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
23 червня, 20:00 Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
Олександра Дрік 815
Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
23 червня, 19:00 Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
Євгенія Мазур 1286
Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
23 червня, 18:00 Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
Сергій Лещенко 508
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук