Я виріс в СРСР і мій прапор – червоно-блакитний: кричущий випадок стався у Кривому Розі

В одному зі спальних районів Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, місцеві жителі виявили автомобіль, на який було прикріплену заборонену в Україні символіку: сувенірний прапор СРСР і так звану Цгеоргіївську стрічку". У зв'язку з цим на місце було викликано працівників поліції. Також поспілкуватися з власником авто виявили бажання й місцеві активісти та воїни Донбасу.

Як повідомляє "Перший Криворізький", цю символіка на свій автомобіль начепив 54-річний місцевий житель, який почав поводитися агресивно як з правоохоронцями, так і учасниками конфлікту на Донбасі. Крім того, літній хуліган не визнавав скоєний злочин і намагався виправдатися.

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У Кривому Розі місцевий житель їздив на машині із "георгіївською стрічкою"

"Чому я повинен міняти свою віру? Я виріс в Радянському Союзі… Президент воював під цими прапорами", – зазначав він.

Згодом напоумити чоловіка спробував Андрій Новохатько, боєць батальйону "Кривбас", який вижив, виходячи з Іловайська: "Що ж ти не воював за свій" радянський союз ", коли він розпадався в 91-му?" Натомість чоловік переконував, що прапор його країни, як зауважив він України, є червоно-блакитним.

У підсумку бійцям довелося ввічливо нагадати, що в Украні державний символ – жовто-блакитний прапор (кольори стяг так званої "радянської України – 24 канал), і його потрібно поважати.

Крім того, поліцейські наголосили, що "георгіївську стрічку" заборонено законодавством і люди, які її носять, вбивають українців на Донбасі, але на чоловіка це належного враження не справило.

"А хто вас туди кликав (на Донбас – 24 канал)? Чому я повинен міняти своє мислення, якщо вам цього хочеться. Це моє віросповідання, ну розстріляйте мене тоді", – сказав він правоохоронцям.

На підтримку пропагандиста радянських цінностей вступилась і сусідка, яка, зокрема, підкреслила, що, що виросла в СРСР і вважає символіку тієї епохи допустимою. Також вона заявила, що її брат загинув в зоні бойових дій на Донбасі, проте в "георгіївською стрічці" вона все одно нічого поганого не бачить, а опісля почала докоряти ветеранам війни на Донбасі в тому, що вони розмовляють українською.



Власник машини переконує, що він народився в СРСР

Відтак, ще один боєць "Кривбасу" Сергій Гордєєв пояснив жінці, що на території України терористи позначають себе саме такими "колорадськими" стрічками та саме вони вбили її родича, однак так захищає людину, яка "прикрасила" своє авто таким же символом

"З такою стрічкою там їздять такі чурбани, як ти, закуплені, не росіяни. Там чеченці всы куплені. Я новини дивлюся, хлопці", – продовжувала супутниця власника авто.

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Зрештою поліцейським все ж вдалося зняти та вилучити прапорець СРСР і стрічку, проте переконати їхнього власника у них не вийшло. Проте той все ж понесе відповідальність за порушення Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

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До слова, коли поліцейські почали складати на власника машини протокол, він побіг до під'їзду, а його захисниця не дала правоохоронцям пройти за ним, закривши вхідні двері, пише сайт міста Кривий Ріг.

Коли ж представники закону увійшли до під'їзду та піднялися до квартири, де проживає цей чоловік, той не хотів їм відкривати двері, кричав, якщо поліцейські хочуть його бачити, нехай надсилають йому повістку.

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