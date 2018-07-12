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"Я вірю у НАТО": Трамп підтвердив свою прихильність Альянсу і заявив про успішні перемовини

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Трамп підтвердив свою прихильність НАТО
Трамп підтвердив свою прихильність НАТО / Reuters

В останній день переговорів на саміті НАТО Дональд Трамп підтвердив свою прихильність Альянсу і заявив, що йому все ж вдалося "вибити" великі поступки від своїх союзників щодо виплат на оборону.

Про це повідомляє The New York Times.

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До Сполучених Штатів не було справедливого ставлення, але зараз воно є. Я вірю в НАТО,
– запевнив глава Білого дому на прес-конференції після того, як лідери країн НАТО провели позачергове засідання для розгляду його скарг.

Під час засідання Трамп застеріг інших лідерів НАТО, що якщо їхні країни "негайно" не досягнуть позначки у 2% від свого ВВП на оборону до січня 2019 року, Сполучені Штати "підуть своїм шляхом".

Офіційні особи не зрозуміли, чи були ці слова американського лідера погрозою вивести США з НАТО. Згодом Reuters із посиланням на два джерела в Альянсі поінформувало, що Трамп подібних погроз не озвучував.

Невдовзі настрої президента США, схоже, змінилися. Як зазначає NYT, Трамп заявив, що союзники погодилися на його вимогу щодо значного збільшення військових витрат, але не запропонували ніякої конкретики. Альянс, за його словами, "дуже об'єднаний, дуже сильний, немає проблем".

Окрім того, глава Білого дому підписав спільну заяву, яка значною мірою підтвердила чинні зобов'язання НАТО, що, однак, суперечило деяким заявам Трампа.

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Нагадаємо, 11 липня глава Білого дому закликав лідерів Альянсу подвоїти витрати на оборону до 4% від ВВП.

Теги: Гроші Новини політики Новини США Дональд Трамп НАТО
Джерело: 24 Канал
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