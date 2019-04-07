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      Я запитував, чому Росія вбила мою подругу, але лунала одна пропаганда, – жертва "Новачка" Роулі

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      Жертва "Новачка" Роулі (праворуч) зустрівся у Лондоні з послом Росії Яковенком (ліворуч)
      Жертва "Новачка" Роулі (праворуч) зустрівся у Лондоні з послом Росії Яковенком (ліворуч) / The Mirror,

      У британському Лондоні відбулася зустріч отруєного "Новачком" у Солсбері Чарльза Роулі з послом Росії Олександром Яковенком. Розмова тривала близько 1,5 години.

      Як розповів Роулі у коментарі таблоїду The Mirror, він хотів зустрітися з представником Путін, аби запитати того, "Чому Росія вбила його подругу".

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      "Але я не отримав жодних відповідей. Я отримав лише російську пропаганду", – зауважив він.

      За словами британця, російський посол лише те і робив, що виправдовував Кремль щодо причетності до отруєння як самого Чарлі, так і його подруги Дон Стерджесс. Яковенко під час зустрічі переконував, що речовина, якою їх отруїли, не була "Новачком" російського виробництва, оскільки б тоді жертв було набагато більше – практично всі, хто стикався з цією речовиною.

      "Я тоді йому сказав: "Гаразд, моя подруга померла, але я залишився живим лише тому, що мені вдалося його змити". Він не знав, що мені на це відповісти. Також він розповів, що Росія має лише незначні запаси "Новачка", який використовує як антидот, але більше його не виробляє. За словами Яковенка, лише Чехія та США виробляють "Новачок", і має його навіть Британія на своїй військовій базі у Портон Даун", – розповів чоловік.

      Чарлі Роулі додав, що він запитав російського посла, чи можна зустрітися з Путіним. На що той відповів, що відправить йому відповідний запит.

      Він не змінив мою думку про те, що Росія є відповідальною за це отруєння. Я розповів йому, як руйнується моє здоров’я. Він, зі свого боку, намагався запевнити, що Росія не є винною. Але я йому не вірю. Загалом я його поставив із понад десяток запитань. Але подеколи він давав тупі відповіді,
      – підсумував жертва "Новачка".

      Жертва "Новачка" Чарлі Роулі зустрівся з послом Росії у Британії: дивіться відео 

      Чарлі Роулі та Дон Стерджесс отруїлися "Новачком" 4 липня 2018 року. Сталося це у британському містечку Еймсбері рівно через чотири місяці після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері, що розташовується неподалік Еймсбері. Британська влада звинуватила у замаху співробітників російської розвідки.

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      Правоохоронці з'ясували, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова". Для транспортування "Новачка" російські розвідники використали контейнер флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а для допомоги малозабезпеченим верствам населення. Відтак, Роулі знайшов контейнер, думаючи, що це парфуми, та подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс, і так поприскала на себе. У підсумку обоє зазнали атака, а Дон за деякий час померла у лікарні. Щодо Роулі та Скрипалів, то їх виписали з медзакладів.

      Справа отруєння Сергія скрипаля: хроніка останніх подій
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      Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Новини Росії
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