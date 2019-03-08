Я зашию цю дорогу і підмету машини: приголомшливі колажі французького сюрреаліста

Сюрреалізм на Сальвадорі Далі не закінчився. І це наочно доводить сучасний французький художник Гійом Шірон, який робить незвичайні колажі. У них дійсність стікає соковитими кольорами та перестає бути реальною через вигадливі сюжети.

Підштовхнути однією рукою корабель? Відкрити гору? Розстелити поле? Осідлати сфінкса? Для Шірона це не проблема! Митець постійно грається з пропорціями, роблячи людей та предмети або невимовно гігантськими, або дуже маленькими. Але у контексті його плакатів вони виглядають... нормально.

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Гійом Шірон

Художник власноруч конструює власний світ, об'єднуючи фрагменти реального та вигаданого. Це світ, який не відповідає нашим уявленням, це химерний світ, "неправильний", з порушеною перспективою. Але він унікальний.

Завдяки Широну в обіг можна ввести вислів "ретро-сюрреалізм". Митець надихається старими чорно-білими стрічками, фільмами 50-60-х років. І цей ретро-наліт доволі відчутний в його роботах. Колажі наче закликають глядача відчути простір і час.