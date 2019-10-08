"Я засмучений": Держдеп заборонив послу США у ЄС свідчити у справі про імпічмент Трампа

Державний департамент США заборонив американському постійному представникові при ЄС Гордону Сондленду свідчити у Конгресі в рамках розслідування скандальної розмови Трампа і Зеленського.

Адвокат Сондланда Роберт Ласкін повідомив, що дипломат "глибоко засмучений тим, що не зможе дати свідчення". За його словами, Сондланд завжди діяв в інтересах США.

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Ласкін зазначив, що посол Сондленд як чинний посол США в ЄС, зобов'язаний слідувати вказівці Держдепу. Причини такого рішення американського зовнішньополітичного відомства не розголошуються.

За повідомленнями американських ЗМІ, раніше Сондланд добровільно погодився відповісти на запитання членів палати представників США. Слухання повинні були пройти у вівторок.

Відзначимо, що Гордон Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні про те, чи потрібно Трампу оголошувати імпічмент через тиск на президента Зеленського. Згідно зі скаргою інформатора, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером давав поради Зеленському, що робити з вимогами американського Трампа.

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Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут.



Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.