17:55
8 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського
      Вєсті Кремля
      21:38, 7 жовтня
      Вєсті.UA: Кива засвітився на порносайті. Кортеж Зеленського
      Вєсті.UA
      21:14, 7 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      "Я засмучений": Держдеп заборонив послу США у ЄС свідчити у справі про імпічмент Трампа

      99 Читать новость на русском
      Гордон Сондланд
      Гордон Сондланд / facebook.com/Gordon Sondland

      Державний департамент США заборонив американському постійному представникові при ЄС Гордону Сондленду свідчити у Конгресі в рамках розслідування скандальної розмови Трампа і Зеленського.

      Адвокат Сондланда Роберт Ласкін повідомив, що дипломат "глибоко засмучений тим, що не зможе дати свідчення". За його словами, Сондланд завжди діяв в інтересах США.

      До теми: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому

      Ласкін зазначив, що посол Сондленд як чинний посол США в ЄС, зобов'язаний слідувати вказівці Держдепу. Причини такого рішення американського зовнішньополітичного відомства не розголошуються.

      За повідомленнями американських ЗМІ, раніше Сондланд добровільно погодився відповісти на запитання членів палати представників США. Слухання повинні були пройти у вівторок.

      Відзначимо, що Гордон Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні про те, чи потрібно Трампу оголошувати імпічмент через тиск на президента Зеленського. Згідно зі скаргою інформатора, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером давав поради Зеленському, що робити з вимогами американського Трампа.

      Важливо: Скандальна розмова Зеленського та Трампа: з’явився ще один важливий свідок

      Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут.

      Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      blog_ava
      Представник Анастасії Заворотнюк вперше прокоментував стан здоров’я актриси
      сьогодні
      4685
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа Телефонна розмова Зеленського і Трампа Курт Волкер
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      сьогодні , 17:30 Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      Тетяна Мартинюк 227
      Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      сьогодні , 17:00 Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      Блог Соцмережі 145
      Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      сьогодні , 15:30 Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      Віталій Шабунін 642
      Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      сьогодні , 15:10 Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      Леонід Швець 1824
      Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      сьогодні , 12:00 Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      Світові Медіа 667
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук