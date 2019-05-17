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      Я завжди відкритий до переговорного процесу, – Олег Бахматюк

      100 Читать новость на русском
      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Бізнесмен Олег Бахматюк заявив, що завжди готовий до переговорного процесу з НБУ щодо подальшої долі ліквідованого ВіЕйБі банку та визнаного неплатоспроможним банку "Фінансова ініціатива" .

      Також він розповів про причини корупції в Україні та про те, чому наслідки "банкопаду" від НБУ не призвели до розвитку економіки. Про це пише "Обозреватель".

      З такими заявами бізнесмен і власник банків виступив на Міжнародній інвестиційній конференції Game of Thrones: Final Season?, яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital. Він заявив, що відповідь на питання, як побороти корупцію в країні, є, і лежить вона в першу чергу в площині боротьби з бідністю, цивілізованому лобізмі та приватизації: "Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, і кожен з нас може захищати свої інтереси. Ввести повну приватизацію – не буде корупційних зв’язків. Треба боротись не з корупцією, треба боротись з бідністю, тому що недоотримує вчитель, лікар, той, хто бере хабарі".

      Також Олег Бахматюк розповів, що завжди готовий до переговорного процесу щодо долі своїх банків, фактично знищених у наслідок політики НБУ по їх ліквідації та визнанню неплатоспроможними, і чому результатом такої політики не стало зростання економіки України. "Я завжди відкритий до переговорного процесу і хочу це зробити, наскільки це можливо. А наслідковість цих речей чи в даному випадку цей процес ми вже пережили. Банківського чи так званого економічного фінансування груп в Україні вже не буде. Чи це добре? Так, це добре. Єдине не добре – наслідок. Де фінансування приватного сектору? Де фінансування в економіку держави? Чому ОВЗ є спекулятивним інструментом, які висмоктують кров з економіки, не даючи розвиватись? Чому вони підштовхують систему внутрішнього виїзду за кордон, систему не стимуляції інвестиційних вкладів, чому не дають можливості доступу до ресурсу? От і все. На ці питання треба давати відповіді. І це не я, Бахматюк, повинен їх давати", – заявив бізнесмен.

      Нагадаємо, що Олег Бахматюк пропонував Національному банку (НБУ) і Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) провести реструктуризацію боргів своїх банків. Для організації переговорного процесу по реструктуризації боргів банків "Фінансова ініціатива" і VAB Бахматюк запропонував найняти міжнародну компанію і оплатити їхні послуги. ФГВФО підтримує ідею реструктуризації боргів, оскільки розраховує, що такий досвід вдасться перенести на інші виведені з ринку банки, але НБУ відповіді на цю пропозицію досі не дав.

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      Теги: Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
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