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      Я збентежений і злий, – Кличко прокоментував інцидент із щойно відкритим мостом у Києві

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      Брати Клички 25 травня на відкритті пострибали на скляній вставці мосту
      Брати Клички 25 травня на відкритті пострибали на скляній вставці мосту / 24 канал

      На другий день після відкриття нового мосту у Києві ділянка зі скляними вставками вкрилась тріщинами. Голова міста Віталій Кличко зазначив, що основна версія інциденту – акт вандалізму.

      Він переконує, що скло за своїми характеристиками дуже міцне. І навіть попри те, що за два дні з моменту відкриття прогулятись пішохідним мостом прийшли тисячі людей, просто так він луснути не міг. Кличко припускає, що у міст могли стріляти знизу

      Читайте також: У Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний "міст Кличка": фото та відео


      Людей від небезпечної ділянки відтіснили // Фото – Віталій Кальний

      "Сказати, що я збентежено злий – це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни. Але такі диверсії – це кримінал. І будуть мати жорстку відповідь", – написав гнівний пост очільник міста. 

      Він додав, що вже звернувся з цього приводу до правоохоронних органів. Наразі тріснуте скло оточили представники Муніципальної варти та не підпускають туди відвідувачів.

      Варто зазначити, що був й інший інцидент зі скляним покриттям. Під час відкриття "мосту Кличка" всередині скла помітили воду, яка невідомо звідки там з'явилась. Тоді міський голова пообіцяв його замінити.

      Що відомо про "міст Кличка"?Він з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

      Його протяжність становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Ширина переправи відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

      blog_ava
      Другий день після відкриття: скляна вставка "мосту Кличка" вкрилася тріщинами
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      Теги: Новини України Новини Києва Архітектура Віталій Кличко
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