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      Я ж міг сп'яніти, – принц Вільям став жертвою кумедного розіграшу на параді

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      Принц Вільям
      Принц Вільям / Getty images

      Днями принц Вільям взяв участь в офіційній події – параді з вшанування пам'яті загиблих моряків-підводників. Однак захід не обійшовся без конфузу.

      Як повідомляє видання People, принц Вільям був представником королівської сім'ї на Submariners' Remembrance Service and Parade. Перед військовими внук королеви Єлизавети ІІ постав у класичному пальто та костюмі. Окрім цього, на його вбранні виднівся червоний мак, що є символом загиблих воїнів. І хоч принц Вільям сумлінно виконав свою роль на параді, уникнути курйозу йому все ж не вдалось. 

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      За традицією, всі учасники заходу повинні зробити ковток рому з фляг. Відмовитись від алкоголю принц Вільям, звісно ж, не міг. Але коли він пригубив напій, зромів, що там не ром, а "єгер-бомба" – коктейль з лікером "Єгермейтер" та енергетичного напою. 

      "Уявіть моє здивування: думав, що там ром та не очікував "єгер-бомби". Я ж міг сп'яніти, але лише обпік собі горло", – зізнався принц Вільям. 

      Дивіться відео кумедного розіграшу за участю принца Вільяма:

       

      Варто зазначити, що в рамках офіційного параду принц Вільям урочисто поклав вінок, вшанувавши пам'ять всіх загиблих моряків. Окрім цього, він взяв участь в молебні спільно з військовими високопосадовцями. 

       

       

      Теги: LifeStyle Курйозні новини Королівська сім'я Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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