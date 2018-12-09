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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Я знав, проти кого вийшов на ринг, – Педраса про поразку від Ломаченка

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      Педраса прокоментував бій з Ломаченком
      Педраса прокоментував бій з Ломаченком / Фото з відкритих джерел

      Пуерториканський боксер Хосе Педраса прокоментував свою поразку у бою з українським чемпіоном Василем Ломаченком. Він заявив, що пишається тим, як пройшов його бій і назвав Ломаченка найкращим боксером у світі.

      Про це після поєдинку сказав Педраса, слова якого цитує Василь Ломаченко на своїй сторінці у Facebook.

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      За словами пуерториканця, не дивлячись на програш, він задоволений своїм виступом і пишається собою.

      Я задоволений тим, що виконав. Я пройшов 12 раундів з найкращим боксером у світі.  Я точно знав проти кого вийшов на ринг,
      – заявив Педраса. 

      Також суперник українського чемпіона розповів, що бій був близький до моменту з нокдауном. 

       

      Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбувся бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це був об'єднавчий бій, де на кону стояли одразу два чемпіонські пояси – WBA та WBO. Бій тривав усі 12 раундів, тому переможця визначали судді. Вони єдиноголосним рішенням віддали перемогу Ломаченку, який став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі.

      Теги: Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Педраса Спорт
      Джерело: 24 Канал
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