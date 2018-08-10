Я знаю Олега, якщо він говорить, що погано, значить дійсно погано, – сестра Сенцова

Олег Сенцов голодує 89 день, сьогодні стало відомо, що у нього в колонії зібрався консиліум з місцевих лікарів. Сестра бранця Наталія Каплан сказала, що останній раз вони бачилися з ним на початку липня. Вже тоді він був сильно виснажений і постарів.

Відео з нею опубліковало BBC News Russian на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, він просто в'язень Освенцима, дуже худий і з запалими очима.

Йому капають глюкозу. І щоб уникнути примусового годування, він погодився вживати поживні суміші. Вони все одно б їх в нього влили. Але він погодився споживати їх в набагато меншій кількості, ніж йому необхідно,

– розповіла Наталія Каплан.

"Якби Путін хотів, він би його давно відпустив. У Олега почалася анемія, він скаржиться на болі в серці. У нього дуже слабкий пульс, 40 ударів в хвилину. Я знаю Олега, якщо він говорить, що погано, значить дійсно погано", – наголосила сестра Сенцова.