Я зраділа, коли дізналась про перелом, – Слава з "НеАнгелів" зробила несподіване зізнання

Слава Камінська, яка є учасницею популярного гурту "НеАнгели", зробила несподіване зізнання щодо дискваліфікації в "Танцях з зірками 2018" та серйозної травми, отриманої під час тренування.

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська отримала серйозну травму під час підготовки до прямих ефірів шоу "Танці з зірками 2018". Співачка впала разом зі своїм партнером Ігорем Кузьменко, коли танцівники виконували підтримку. Сама вокалістка зізналась, що не знає, як так вийшло, адже ці танцювальні па виконувала не вперше.

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Після отримання травми Слава Камінська все ж сподівалась, що вийде на паркет, однак лікарі порадили зірці не давати навантаження на пошкоджену спину. Медики поставили зірці діагноз перелом поперечних відростків двох хребців.

"Я багато тренувалася і готувалася до проекту, але не завжди в житті все відбувається за нашим сценарієм. Два тижні пекельного болю, уколи, блокади в хребет і нерозуміння того, що відбувається – не найприємніше, відверто кажучи, проведення часу. І якщо чесно, я навіть зраділа, коли дізналася, що у мене перелом поперечних відростків двох хребців, бо, по-перше, все стало на свої місця; по-друге, мене перестали звинувачувати в симуляції, що не дуже приємно і образливо; по-третє, я зрозуміла, що все-таки моя витривалість і працездатність, як у "Термінатора"; а по-четверте, це не так небезпечно, як звучить на перший погляд", – розповіла Слава Камінська.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 25 Сер 2018 р. о 8:50 PDT

Співачка відверто розповіла, як себе почуває та зізналась, що їй шкода, що участь в "Танцях з зірками 2018" передчасно завершилась дискваліфікацією та тривалим лікуванням.

"Симптоматика схожа з забоєм і защемлением, хоча при першій блокаді доктор відразу сказав мені зробити МРТ і СКТ, так як щось запідозрив... Але коли жодні знеболювальні не допомагали, я зрозуміла, що все не так весело і все-таки зробила КТ. І ось розкрита таємниця золотого ключика: добре, що у мене там не відкриті, а закритий перелом. Все це тимчасово, але найближчі кілька місяців я буду поганим танцюристом, якому заборонили будь-які фізичні навантаження. Мені дуже шкода, що не змогла вас порадувати своїми танцями в цьому сезоні. Значить, порадую піснями", – додала Слава.

Свою обіцянку співачка одразу ж виконала – під час прямого ефіру шоу "Танці з зірками 2018" зірка чуттєво заспівала пісню "Скучаю". На паркеті з'явився і її партер у проекті Ігор Кузьменко, який показав зворушливий сольний танець.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Слави Камінської