Я зробив свій вибір, – Рожден Анусі прокоментував розставання з фіналісткою шоу "Холостяк"

Після закінчення 8 сезону романтичного шоу "Холостяк" стало відомо, що головний герой Рожден Анусі разом з фіналісткою Іванною не змогли зберегти стосунки по завершенні телевізійного проекту.

Про це пара повідомила у пост-шоу "Як вийти заміж". Разом з цим, Рожден Анусі прокоментував розставання на своїй сторінці в Instagram.

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Хто що б не говорив, лише нам вирішувати, як далі будувати життя. Кожен має право на свою думку, я зробив свій вибір і він мені до душі,

– заявив головний герой шоу "Холостяк".

Також він додав, що "коли у кожного з вас трапиться ситуація, коли вам доведеться обирати, не слухайте чужі думки".

Відомо, що пара розійшлася мирно, без скандалів. Рожден й Іванна зазначили, що активно займаються власною кар'єрою і не втрачають надій зустріти справжнє кохання.



Шоу "Як вийти заміж" / Instagram

Нагадаємо, що 25 травня у фіналі проекту "Холостяк" Рожден Анусі з двох дівчат обрав одну. Своє рішення співак зробив на користь Іванни Гончарук. Водночас найемоційніша учасниця романтичного шоу Галина Присташ покинула Холостяка без обіймів на прощання. Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.

Що таке шоу "Холостяк"? Це реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".



Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).



У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.