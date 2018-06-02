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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Я зробив свій вибір, – Рожден Анусі прокоментував розставання з фіналісткою шоу "Холостяк"

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Рожден Анусі прокоментував вибір дівчини у шоу
Рожден Анусі прокоментував вибір дівчини у шоу "Холостяк" / Фото з відкритих джерел

Після закінчення 8 сезону романтичного шоу "Холостяк" стало відомо, що головний герой Рожден Анусі разом з фіналісткою Іванною не змогли зберегти стосунки по завершенні телевізійного проекту.

Про це пара повідомила у пост-шоу "Як вийти заміж". Разом з цим, Рожден Анусі прокоментував розставання на своїй сторінці в Instagram.

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Хто що б не говорив, лише нам вирішувати, як далі будувати життя. Кожен має право на свою думку, я зробив свій вибір і він мені до душі,
– заявив головний герой шоу "Холостяк". 

Також він додав, що "коли у кожного з вас трапиться ситуація, коли вам доведеться обирати, не слухайте чужі думки".

Відомо, що пара розійшлася мирно, без скандалів. Рожден й Іванна зазначили, що активно займаються власною кар'єрою і не втрачають надій зустріти справжнє кохання.

холостяк рожден анусі
Шоу "Як вийти заміж" / Instagram

Нагадаємо, що 25 травня у фіналі проекту "Холостяк" Рожден Анусі з двох дівчат обрав одну. Своє рішення співак зробив на користь Іванни Гончарук. Водночас найемоційніша учасниця романтичного шоу Галина Присташ покинула Холостяка без обіймів на прощання. Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.

Що таке шоу "Холостяк"? Це реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".

Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).

У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Психологія
Джерело: 24 Канал
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