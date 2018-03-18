Я зрозумів, що в хаті росте троль, – Сергій Притула розповів про кумедну витівку сина

Популярний український телеведучий Сергій Притула поділився кумедною сімейною історією. За його розповіддю, син Дмитро зумів "потролити" батька.

Історією ведучий поділився на сторінці у Facebook.

Як відомо, Сергій Притула – щасливий батько двох дітей. Актор розповідає, що його 10-річний син приніс милу табличку з надписом "Я вірю в супергероя, його ім'я Тато".

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Такі слова могли розчулити Сергія Притула. Ведучий зрозумів, що в нього росте добрий і люблячий син. Однак після народження другої дитини – дівчинки Соломії – у школяра з'явилась інша табличка з написом "Іноді бути старшим братом навіть краще ніж супергероєм".

Після народження Соломійки в його кімнаті на стіні з'явилась ще одна рамочка з текстом. І я зрозумів, що в хаті росте троль!

– написав Сергій Притула, побажавши гарних сімейних вихідних.