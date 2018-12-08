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      "Яблонець" залишився без вболівальників на матчі Ліги Європи з "Динамо" у Києві

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      Вболівальники "Яблонця"
      Вболівальники "Яблонця" / fkjablonec.cz

      Футболісти чеського "Яблонця" залишаться в поєдинку Ліги Європи проти "Динамо" в Києві без фанатської підтримки.

      "Яблонець" скасував відправлення клубного автобуса з уболівальниками чеського клубу на матч заключного туру Ліги Європи проти "Динамо", який відбудеться 13 грудня на НСК "Олімпійський".

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      Дане рішення прийнято у зв'язку з відсутністю мінімальної кількості бажаючих – 35 осіб. Ціна поїздки становила приблизно 2400 гривень.

      Мабуть, виступ "Яблонця" в Лізі Європи сильно розчарував місцеву публіку. Поразка в останньому матчі турніру від казахстанської "Астани" (0:1) не залишила чеській команді ніяких шансів на вихід в плей-офф.

      Також зазначається, що вболівальники, які доберуться до Києва самостійно, отримають від клубу квитки в гостьовий сектор столичного стадіону.

      Нагадаємо, що матч Ліги Європи "Динамо" – "Яблонець" відбудеться у четвер, 13 грудня.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи Динамо
      Джерело: 24 Канал
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