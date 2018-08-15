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Яблучний Спас: що можна робити в цей день та прикмети свята

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Яблучний Спас: історія свята, прикмети, що можна і не можна робити в цей день
Яблучний Спас: історія свята, прикмети, що можна і не можна робити в цей день / 24 Канал

Свято Преображення Господнього, або Другий Спас, яке відоме ще з давньоруських часів, святкують 19 серпня. В народі цей день називають Яблучним Спасом. Яка історія свята та які є прикмети для цього дня – далі в матеріалі.

На Яблучний спас, за стародавнім звичаєм, освячують яблука, груші, мед, обжинкові вінки або жмут колосся жита й пшениці. Це свято символізує кінець літа та похолодання. Як і всі інші великі релігійні свята, віряни відвідують богослужіння в цей день.

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Яблучний Спас – історія свята 

Цей день присвячений спогаду про перетворення Христа своїм учням на горі Фавор.

У цей день Ісус разом з трьома учнями Яковом, Петром та Іоанном зійшов на священну гору, щоб помолитися. Саме в цей час апостоли задрімали і не бачили Преображення Господнього. Христос був одягнений у білосніжний одяг, який завжди був символом чистоти, непорочності, віри й святості.

Спустившись із небес, Ісус почав вести бесіди зі своїми пророками. Опісля люди, що зібралися поруч й спостерігали за цією подією, почули з небес голос, який проголосив Христа своїм сином. Це і стало приводом до святкування Другого Спаса.

Яблучний Спас: історія свята, прикмети, що можна і не можна робити в цей день
На Яблучний спас освячують яблука, груші, мед, колосся жита й пшениці

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Чому Спас називають Яблучним?

Свято Преображення обрано для благословення плодів, бо в Єрусалимі саме в ту пору дозрівав виноград, який прийнято освячувати в цей день. Грона винограду, а також колосся люди несли в цей день до храму на знак подяки Богові. Але виноград ріс не скрізь, відтак ця традиція дещо змінилася – стали освячувати яблука.

У народному календарі на Яблучний Спас проводжають літо. Це свято означає настання осені й перетворення природи. Через це є навіть ще одна народна назва свята – Осеніни. Вважається, що ночі після Спаса стають набагато холоднішими. Тому й кажуть: "Прийшов Спас, держи рукавиці про запас".

Що не можна робити в цей день?

У народі існувало повір’я, що їсти яблука й страви з цього фрукта до настання Яблучного Спаса не варто, а ось після 19 серпня люди могли ласувати цим фруктом.

Яблучний Спас: історія свята, прикмети, що можна і не можна робити в цей день
До 19 серпня не можна було їсти яблука та страви з ними 

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Існує заборона їсти яблука до початку Спаса жінкам, які втратили дітей. За повір'ям, якщо батьки не їли яблук до Спаса, то дітям на небесах роздадуть гостинці в цей день.

Також в народі говорять, що не можна у цей день зганяти з себе або вбивати комах, тим більше мух. Якщо вона сіла два рази на руку – це до здійснення бажань. Дивна прикмета, але так кажуть. А от правда це чи ні – перевіряйте.

На свято також забороняється працювати вдома, дозволено лише на кухні та в саду.

Що варто зробити в цей день?

На Другий Спас прийнято пригощати усіх яблуками і, звичайно, їсти їх самим. Яблуко символізує родючість і благополуччя в сім'ї, тому так ви бажаєте всього найкращого рідним та друзям. Варто зазначити, що благополуччя та велику силу несуть лише освячені в храмі плоди. Тому перед куштуванням необхідно здійснити обряд освячування.

А ще в народі вірили, що в день Спаса яблука набувають чудодійної сили. Якщо відкусити плід і при цьому загадати бажання – воно неодмінно має здійснитися.

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Прикмети на Яблучний Спас

Яблучний Спас має чимало прикмет, які мають звичай збуватися. Пропонуємо деякі з них:

Прийшов Спас – бери рукавиці про запас.

Якщо з'їсти яблуко в день Спаса і загадати при цьому бажання, то воно обов'язково здійсниться.

Якщо на Спаса на вас два рази сяде муха, то це на удачу.

Яка погода в Яблучний Спас, така буде в січні. Якщо вдень дощить – взимку теж буде багато опадів.

Якщо на Спаса сухо – осінь буде така ж.

Пройшов Спас – пішло літо від нас.

Яблучний Спас: історія свята, прикмети, що можна і не можна робити в цей день
Яблучний Спас символізує кінець літа та похолодання

Після свята люди починають готуватися до настання осені. У народі кажуть, що Яблучний Спас є завершальним моментом літа. У будь-якому випадку, це світле свято несе у собі добро, надію і обов’язково віру в кращі часи.

Теги: Новини культури Новини України LifeStyle Статті релігія Традиції
Джерело: 24 Канал
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