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Яблучний Спас: як обрати яблука для освячення

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Яблучний Спас: як обрати яблука для освячення
Яблучний Спас: як обрати яблука для освячення / Фото з вільних мереж

В Україні 19 серпня традиційно святкують Яблучний Спас та Преображення Господнє. В цей день в храмах проводяться урочисті богослужіння, під час яких освячуються наповнені фруктами, зокрема яблуками, кошики парафіян.

Згідно з легендою, що саме в цей день на горі Фавор преобразився Ісус Христос. Згідно з біблійними переказами, обличчя та одяг Ісуса знову стали білими, тож саме тоді його учні дізналися, що їхній наставник – син Божий. Так з'явилося ще одна народна назва свята – Спас на горі.

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В цей день у храмах проводяться урочисті богослужіння, під час яких освячуються кошики парафіян. У народному календарі Яблучний Спас знаменує собою проводи літа. Згідно з прикметами, після 19 серпня дозволялося збирати урожай винограду і яблук, повідомляє "Апостроф".

Які яблука обрати для освячення на Яблучний Спас:

Гарні яблука можуть мати невеличкі темні плями на шкірці, не мають бути вологими, мають бути чистими та обов'язково цілими, не повинні нічим дивним пахнути та не мають мати стороннього присмаку.

Погані яблука можуть мати потемнілу м'якоть, вкриті коричневими м'якими плямами зовні, помітно морщаться, їх легко зім'яти пальцями, погано пахнуть.

Яблучний спас освячення яблук
На Яблучний Спас освячують яблука та інші фрукти

 

Теги: Новини України LifeStyle Традиції релігія
Джерело: 24 Канал
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