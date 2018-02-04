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Ядерна доктрина США: у Китаї назвали не правдою заяву Пентагону про ядерну загрозу

08:23, сьогодні 141 Читать новость на русском
Китай розкритикував ядерну доктрину США
Китай розкритикував ядерну доктрину США / Фото з відкритих джерел

Влада Китаю висловлює протест у зв’язку з заявами Сполучених Штатів про надмірне нарощування ядерного арсеналу КНР і наявності "китайської ядерної загрози".

Про це повідомляється на сайті китайського відомства.

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Китай завжди дотримувався стриманої позиції щодо розвитку ядерної зброї і завжди тримав свої ядерні сили на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки,
– йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що КНР завжди дотримується принципу не використовувати ядерну зброю першими при будь-яких обставинах, а також взагалі не застосовувати її, в тому числі проти неядерних країн, і погрожувати їм відносно інших держав.

"Сподіваємося, що США спільно з китайською стороною зроблять крок назустріч одне одному, щоб відносини збройних сил двох держав стали стабілізуючим фактором двосторонніх відносин, а також заради спільного захисту регіонального і глобального миру, стабільності і процвітання", – додали в міноборони Китаю.

Китайське Міноборони висловило надію, що Вашингтон правильно зрозуміє стратегічні завдання Китаю, об'єктивно подивиться на китайську національну оборону і устрій армії і візьме з неї приклад, вибудувавши відносини між військовими США та Китаю, які стануть стабілізуючим фактором".

Нагадаємо, 2 лютого Сполучені Штати Америки опублікували ядерну доктрину. Як йдеться в документі, Росія погрожує першою нанести "обмежений ядерний удар". Американці ж обіцяють теж використати ядерну зброю.

Теги: Новини політики Новини США Китай Зброя Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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