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      Ядерна зброя у Криму та дії у Азовському морі: як Росія дестабілізує безпеку в Україні

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      Активна мілітаризація з боку РФ триває як в окупованому Криму, так і в Азовському морі
      Активна мілітаризація з боку РФ триває як в окупованому Криму, так і в Азовському морі / Соцмережі

      Росія продовжує нарощувати військові сили як в анексованому Криму, так і на окупованих територіях Сходу України. Зокрема, Азовське море вона використовує як додатковий канал постачання зброї бойовикам на Донбасі. Крім того, Кремль продовжує підготовку кримської військової інфраструктури для розміщення ядерної зброї.

      Таку заяву під час засідання Ради безпеки ООН зробив постійний представник України в організації Володимир Єльченко.

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      Як наголосив дипломат, Росія використовує Азовське море як додатковий канал для постачання зброї своїм силам на Донбасі з окупованої території Криму.

      "Відповідно до нашої інформації, Росія не відмовилася від ідеї, щоб отримати наземний коридор до Криму. Більше того, загроза морського нападу з напрямку Азовського моря у випадку широкомасштабної військової конфронтації залишається джерелом дестабілізації безпеки у Донецькій області", – зауважив постпред.

      Водночас він акцентував, що в окупованому Криму активна мілітаризація триває на повну силу.

      Росія більше ніж удвічі посилила свої військові сили на півострові та продовжує підготовку кримської військової інфраструктури для розміщення ядерної зброї, включно з переоснащенням радянських сховищ для ядерних боєприпасів,
      – констатував він.

      Нагадаємо, 27 жовтня під час засідання Генасамблеї ООН представник Росії Андрій Білоусов заявив, що Росія готується до війни. За його словами, Кремль готується захищати батьківщину, територіальну цілісність, принципи, цінності, людей.

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Анексія Криму Війна на Донбасі Україна – Росія ООН Новини Криму Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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