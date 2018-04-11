Ядерне роззброєння – це "історична помилка" України, – Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов наголошує, що після ядерного роззброєння дані Україні гарантії безпеки навіть не варті "паперу, на якому були написані".

Про це розповів Турчинов виданню "Гордон".

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В умовах сучасного світу кожен має розраховувати на власні сили. На слабких не зважають, їх повчають, принижують і використовують! Тільки сильна Україна може змусити себе поважати і зважати на свої національні інтереси! Таку Україну ми повинні разом будувати,

– заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Турчинов додав, що Україна, поки не стала членом НАТО, мусить розраховувати тільки на власні сили.

Він наголосив, що лише потужна сучасна зброя стримування здатна вражати ворога на будь-якій відстані і зупинити агресивну ядерну країну.

"На моє особисте переконання, це завдання треба розв’язати у пріоритетному порядку. І ні в кого у світі немає ні морального, ні юридичного права не погодитися із цією позицією", – сказав депутат.