Як би росіяни не старалися – голоду не буде, – Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
Джерело:Сергій Гайдай
Сергій Гайдай заявив, що вночі російські окупанти спеціально знищили останній продовольчий склад на Луганщині. Проте глава ОВА пояснив, попри все, голоду в регіоні не буде.
Відповідну інформацію глава обласної військової адміністрації написав вночі проти 22 квітня. Зокрема він зауважив, що, очевидно, хтось здає координати подібних об'єктів.
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Попри старання окупантів, голоду на Луганщині не буде
Як би росіяни не старалися – голоду не буде. Цьому карликовому гітлеру не повторити 32-й рік,
– запевнив Сергій Гайдай.
Зокрема політик додав, що росіяни не можуть захопити Луганщину, тому знищують. Зокрема очільник області пояснив, що:
- з перших днів вторгнення окупанти полювали на продовольчі склади, а супермаркети згоріли внаслідок обстрілів;
- вороги спеціально знищували точки, де могли зберігатися продукти.
"Сьогодні вночі (мовиться про ніч проти 21 квітня – 24 канал) орки знищили останній склад. Очевидно, що хтось здає координати подібних об'єктів", – пояснив Гайдай.
Додав, що протягом тижня Нацполіція затримала трьох колаборантів.
"Ці прогнилі місцеві мешканці наводили вогонь на власні будинки, на своїх земляків", – пригадав Гайдай.
Проте запевнив, що:
- партнери підтримують область й вона має усе необхідне для мешканців;
- харчі тривалого зберігання є у кожному бомбосховищі й запаси постійно поповнюються;
- поки є можливість завозити гумдопомогу, сподівається, що вона не зникне.
Сергій Гайдай пояснив, що в області досі залишається орієнтовно 70 тисяч людей та закликав їх йти до автобусів та евакуюватися.
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