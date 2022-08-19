"Тут і зараз": психологиня пояснила, як ефективно боротися з тривогою під час війни

Справлятися з тривогами під час війни можна через візуалізацію проблеми, а також усвідомлення дійсності речей навколо. У стресових ситуаціях важливо скинути туман тривоги з себе, намагаючись відновити емоційний баланс.

Тривога розпочинається із думок, що стосуються як минулого, так і майбутнього людини. Про це 24 каналу розповіла сімейна психологиня Наталія Гаєвська.

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Коли думками "зносить"

Фахівчиня радить під час тривог обов'язково намагатися позбутися відповідних думок й повернути усвідомлене розуміння дійсності.

Потрібно бути "тут і зараз". Як тільки ви відчуваєте, що вас починає такими думками "зносити" – обов'язково "заземлюємося", тобто повертаємося у той момент, де ви є – тут і зараз,

– пояснила експертка.

За її словами, тривожні думки – це ніщо інше, як тривогами людини можуть бути за:

моменти, які відбувалися в минулому;

реальні моменти, які можуть бути в майбутньому;

моменти в майбутньому, які не обов'язково мають відбутися.

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Що означає "тут і зараз"

Психологиня вважає, що аби повернутися до кондиції, необхідно використати звичайне "заземлення".

Це те, коли потрібно побачити п'ять предметів навколо себе і назвати їх. Я бачу, що стіна жовта, я бачу, що щось у вікні тощо,

– розповіла Гаєвська.

З її слів, п'ять предметів, які ви бачите – потрібно проговорити: або вголос, або всередині себе.

Наступним кроком є п'ять звуків, які я чую – їх теж потрібно проговорити. А завершальними в "заземленні" будуть п'ять тактильних відчуттів – що людина відчуває. До прикладу, наскільки крісло м'ягке або ж тверде.

"Ніколи не нехтуйте всім цим. Це допоможе скинути туман вашої тривоги з себе. Це "перша допомога", – переконує фахівчиня.

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Тривога – одяг

Іншою методикою експертки є уособлення тривоги через одяг.

"Уявіть, що ваші тривоги – це такий собі одяг, який є на вас. Уявіть, що ви стоїте на землі й через ноги цей одяг ніби стікає з вас і йде глибоко-глибоко в землю, а поверх вас з'являється якийсь зовсім інший одяг і бажано, щоб він був світліших відтінків", – пояснила Гаєвська.

З її слів, це та візуалізація, якою люди дуже часто нехтують. Вона переконана, що це є дуже дієвим засобом у таких ситуаціях.

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