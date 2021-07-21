Охорона навіть не поворухнулася: як чоловік тікав із СІЗО Одеси – з'явилося відео

У мережі виклали запис з камер спостережень, як чоловік втікав із СІЗО в Одесі. Зазначають, що це трапилось під час прогулянки. На відео видно, як зловмисник легко перелазить через усі огорожі. У цей час вартові ніяк не зреагували.

Відео поширили 21 липня. На ньому видно, що зловмисник довго перелазить через огорожі. Щоправда, сигналізація чи інші технічні засоби охорони не спрацювали.

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Ймовірно, охорона розгубилася

На кадрах видно, що на втечу чоловіка майже не зреагували вартові та службовий собака. Охоронці не подали жодного сигналу чи пострілу у відповідний момент. Крім того, на місце інциденту не прибула група, щоб затримати чоловіка.

Зауважимо, що все ж один постріл був. Але дівчина-охоронець зробила це навмання. Можливо, охоронці розгубилися.



Вартові не зреагували на втечу / Скриншот з відео

Чому не спрацювала сигналізація

Зловмисник втікав на тій території, де всі засоби охорони застаріли. За словами співрозмовника ресурсу "Обозреватель", коли прийшло нове керівництво Мін'юсту й Департаменту зі зміни техзасобів, то вони призупунили програму з заміни сигналізації у виправних закладах.

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