Хоча на дворі не буремні 90-ті, в Україні продовжують займатися рейдерством. Підприємство "Дари Львівщини" незаконно заволоділо львівськими ринками "Підзамче" і "Винниківський" у Львові.

Про це 24 каналу повідомила керівниця управління комунальної власності Львівської міськради Інна Свистун.

Рейдерство у стилі 90-х

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Львівська міськрада звернулася в Офіс протидії рейдерству зі скаргою. Адже очевидне нагле безпрецедентне рейдерство з боку ТОВ "Дари Львівщини". Це фактично спроба переписати на себе комунальні ринки Львова,

– наголосила Інна Свистун.

Як розповіла чиновниця, ринки "Підзамче" і "Винниківський" у 1991 році були передані у власність територіальної громади Львова. У 2001 році Львівська міськрада уклала договір оренди з ТОВ "Дари Львівщини", куди увійшли ці два ринки. У 2018 році після інвентаризації договір продовжили.

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Утім, наприкінці 2019 року за допомогою реєстраторки комунального підприємства Винниківської міськради Ірина Ревакович у реєстр було внесено неправомірний запис про те, що ринки "Підзамче" і "Винниківський" належать ТОВ "Дари Львівщини".

Ринки за 650 грн

Цей запис, за словами Свистун, зроблений на підставі договору купівлі-продажу оборотних засобів від 2001 року вартістю 650 (!) гривень. Це не відповідає реальній вартості будівель і не може бути підставою для права власності на нерухоме майно. Крім того, на ТОВ "Дари Львівщини" перереєстрували землю взагалі невідомо, на яких підставах.

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Ревакович, говорить Інна Свистун, порушила закон про державну реєстрацію, оскільки не перевірила наявність зареєстрованих прав на ринки. У реєстрі були записи про право власності територіальної громади Львова на "Підзамче" і "Винниківський".

Також з реєстру випливає, що депутат Львівської міськради від БПП ("Європейська солідарність") Григорій Козловський уклав договір іпотеки про позику "Дарам Львівщини" мільйона триста тисяч гривень. Пізніше "Дари Львівщини" змінили власника і перейшли з комунальною в приватну власність. Як наголошує Інна Свистун, записи, внесені нотаріусом, також неправомірні. Тому Львівська міськрада звернулася в Офіс протидії рейдерству зі скаргою.

10 червня Офіс протидії рейдерству розглянув скаргу Львівської міськради щодо незаконної передачі у власність "Дарам Львівщини" ринків "Підзамче" і "Винниківський". Після рекомендаційних висновків Офісу міністр юстиції ухвалить рішення. Сподіваємося, нашу скаргу задовольнять,

– наголошує Свистун.

Як додає чиновниця, "Дари Львівщини", які буцімто володіють ринками, продовжують сплачувати орендну плату бюджету Львова. Вочевидь, боячись скасування неправомірних записів про право власності. Що призведе до розриву договору про оренду.

Що відомо про виведення ринків "Підзамче" і "Винниківський" з комунальної власності