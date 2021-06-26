Як дезінфікувати поверхні в офісі та вдома

Поверхні, яких ми часто торкаємося, потрібно дезінфікувати – постійно та ретельно. Розповідаємо, як легко провести екстрену дезінфекцію вдома й робочому місці.

Контактні поверхні слід обробляти не рідше ніж раз на день. Особливо дезінфекція важлива, коли в приміщенні є маленькі діти або ж люди, які нехтують миттям рук.

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Як дезінфікувати поверхні в офісі

Для обробки електроніки, зокрема для телефонів, моніторів ПК, клавіатур та мишок, найкраще підходять вологі спиртовмісні серветки.



Вологі серветки – універсальний засіб для дезінфекції рук та поверхонь / Фото з інстаграм @dr.liyka

Вологими серветками зручно чистити також робочий стіл, шухляди, дверні ручки й вимикачі світла.

Для таких поверхонь підходить і антисептик для рук, але він залишає значно більше вологих слідів.

Так, підтверджено, що Smile Sterill Bio ефективно очищують шкіру та поверхні предметів від таких небезпечних вірусів, як:

грип,

кір,

епідемічний паротит,

гепатити,

норовірус, аденовірус,

вірус Коксакі,

SARS-CoV2, який викликає COVID-19,

вірус імунодефіциту та ін.



Вологі серветки Smile внесені до Державного реєстру дезінфекційних засобів / Фото Smile

Але майте на увазі: кожен предмет слід протерти кілька разів, а отже, щоб надійно продезінфікувати робоче місце, вам знадобиться не одна серветка. Поверхні після обробки мають залишитися трохи вологими, не треба витирати їх насухо.

Як дезінфікувати поверхні вдома

Регулярно протирайте поверхні, яких часто торкаєтесь, особливо після повернення з вулиці. Насамперед: поручні, дверні ручки, вимикачі світла, столи та стільниці, змішувачі на кухні та у ванній кімнаті, пульти дистанційного керування.

Для дезінфекції електроніки та маленьких поверхонь найкраще підходять:

вологі спиртовмісні серветки,

звичайний дезінфектант для рук,

хлоргексидин або спирт.

Обираючи вологі серветки чи інший засіб для обробки рук та поверхонь, перевірте, щоб у його складі було не менше ніж 60% спирту.

Дезінфекція великих поверхонь

Вибір засобів, що ефективно видаляють не лише бруд, а й віруси та бактерії, у магазинах та аптеках – величезний. Але якщо готового засобу немає напохваті, дезінфекційну суміш можна зробити самостійно.

Одне з найпростіших рішень – побутовий відбілювач із водою. Рецепт дуже простий:

5 столових ложок (⅓ склянки) відбілювача на 4,5 літра води (підходить для миття підлоги і великих поверхонь);

4 чайні ложки відбілювача на літр води (для пляшечки з розпилювачем).

Обробляючи цією сумішшю поверхні, обов’язково використовуйте захисні рукавички та маску, щоб не пошкодити шкіру рук та дихальні шляхи. А після дезінфекції з хлоровмісними засобами як слід провітрюйте приміщення.



Не забувайте про захист під час використання хлоровмісних засобів / Фото Unsplah

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І запам'ятайте: якщо ви не хімік, ніколи змішуйте різні дезінфекційні засоби. Це небезпечно.

Бережіть себе, тримайте руки та поверхні в чистоті й будьте здорові!