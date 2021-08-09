BeZVIZ, Book Space, "Куст": як Дніпро йде до статусу Великої культурної столиці – інтерв'ю

Незабаром у Дніпрі починається масштабний культурний захід BeZVIZ Festival. Його проводитимуть просто неба і в офлайн-режимі. До того ж у місті планують декілька інших масштабних культурних проєктів.

Старт фестивалю уже цього тижня – 13 серпня. Ми запитали в одного з ідейних натхненників BeZVIZ Festival Григорія Гельфера, депутата Дніпровської міської ради, голови Художньої ради при міському голові, про фішки цьогорічного фестивалю та амбітні плани Дніпра у культурній сфері.

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– Якщо про BeZVIZ Festival сказати одним словом, то BeZVIZ Festival – це про що?

BeZVIZ Festival – це свобода! Це про цілковиту відсутність меж між жанрами музики, стилями, поколіннями. BeZVIZ – це про вільний пошук того, що наповнює, про щирий прояв власних емоцій. Люди скучили за живими фестивалями. За музикою, спілкуванням.

І нарешті ми маємо можливість "звучати". Тут буде купа локації, буде власний кемпінг. Тож Монастирський острів стане осередком цілодобового драйву та безкінечної комунікації.

Звісно, фестиваль орієнтований більше на молодь, тому виступатимуть:

То́ммі Кеш,

ТНМК,

Антитіла,

Христина Соловій,

Жадан и Собаки,

Вагоновожатые,

EPOLETS,

MOTANKA,

KARNA,

Space Of Variations,

Курган & Агрегат,

LATEXFAUNA,

Kalush.

Тобто ми підкреслюємо: візи не треба – тут зона BeZVIZ. Музика і настрій HAPPY!

– Фестивальне літо гучно відшумить у Дніпрі. Що далі?

А далі – школа! Навчання. Восени Дніпро пропонує читати! На 3 – 5 вересня у Дніпрі запланований книжковий ярмарок Book Space, за яким теж усі скучили! До нас їдуть 75 ТОПових українських видавництв.

У програмі – зіркові гості та дискусійні платформи. З українських авторів на нинішньому Book Space буде можливість почути Оксану Забужко, Ірену Карпу, Доржа Бату, Мирославу Лаюк, Марка Лівіньо та багатьох інших.

Основна тема цьогорічного фестивалю – "Нова близькість", що особливо актуально після карантинного року та нової реальності локдаунів. Мова піде про різні сторони близькості: з собою, іншими, світом. Говоритимемо про самотність, ізоляцію, стосунки на відстані та нові межі відкритості.

Така концентрація інтелектуального контенту – справжній рай для тих, хто закоханий у літературу.

– А Дніпро та ГогольFest – це не точкова колаборація? Буде продовження співпраці з Владом Троїцьким?

Звісно! Фестиваль сучасного мистецтва DniPro ГогольFest-2021 запланований на перші вихідні жовтня і проходитиме у Дніпрі уже втретє. Це унікальна подія у сфері креативної індустрії, яка акумулює неймовірну творчість і кардинально інший погляд на світ.

Музика, театр, сучасне мистецтво, освітні лекції, перформанси… Крута синергія! Уже були концерт на баржі та опера у метро. Цьогорічна локація для фестивалю ще не затверджена, але дніпряни та гості можуть бути впевнені: ГогольFest здивує!



Учасники програми "Культурна столиця"

– Чи з'явиться у Дніпрі цього року майданчик для хайпу? "Дніпровський пост" збиратиме блогерів?

Блогерська тусовка буде, а щодо хайпу – вирішать самі учасники. Блогерам уже "засмакував" фестивальний майданчик "Дніпровський пост".

Ми починали з фейсбучних "гігантів", а сьогодні розширюємо простір. Тікток, інстаграм, ютуб мають власних "мільйонерів", а ті – вплив на свою аудиторію. І ці лідери думок абсолютно різнопланові та різноформатні. Взаємодія поколінь, полярність думок – цікавий коктейль для дискусій. Тож впевнений: буде гаряче!

– А чи правда, що у Дніпрі кожен може сказати "хочу видати книгу, провести фестиваль чи зняти кіно" – і отримає гроші на реалізацію свого задуму?

Так, це беззаперечна правда. У Дніпрі вже шостий рік діє програма міського голови "Культурна столиця", мета якої – допомога у реалізації творчих ідей дніпрян. За 5 років у рамках проєкту було підтримано 206 ініціатив у сфері культури. Цього року 37 ідей дніпрян отримали фінансування з міського бюджету.

Проєкти відбирає Художня рада при міському голові Дніпра. І ці творчі проєкти дійсно варті уваги! Так, Дніпро на День Конституції України писав диктант під відкритим небом під диктовку відомого мовознавця Олександра Авраменка, також був проведений міський конкурс випускних вальсів, стартували зйомки фільму до 30-ї річниці Незалежності України – "Олесь Гончар. Слово, як зброя!".



Традиційна тарілка зі зйомок фільму, яку розбивають на початку

– А про що у Дніпрі мріють?

Так, у Дніпра є мрія! І мені дуже хочеться, аби ми її "вимріяли" й зрештою отримали статус Великої культурної столиці України. Цього року ми знову подали заявку до Українського культурного фонду з власним проєктом "Гравітація-Нова".

– А у чому суть цього проєкту?

Тема творчого проєкту об’єднує рефлексію про космічне минуле Дніпра та його інноваційне майбутнє.

"Гравітація-Нова" – мультидисциплінарний культурний проєкт, націлений на підсилення іміджу Дніпра та сходу України, на згуртування місцевої громади, розвиток культурного туризму.

У проєкті 13 унікальних місцевих ініціатив: фестивалі, форуми, освітні та культурні програми. Як вже відомі, так і новостворені, які поєднують музику, театр, медіа-арт, історію, сучасне мистецтво, літературу, космічну науку та архітектуру.

– Як УКФ оцінив проєкт Дніпра?

Ми дуже хвилювалися, бо у травні УКФ оголосив перші результати і список міст, чиї проєкти увійшли у топ учасників конкурсу. Наш проєкт творчих ініціатив "Гравітація-Нова" набрав 450 балів від експертів. Для нас це ніби екзамен і така висока оцінка експертів – підтвердження того, що ми на вірному шляху!

Це крутий результат, який, сподіваюсь, наближає нас до перемоги. Наразі відкрито процес перемовин. На остаточні результати ми чекаємо на початку 2022 року.

Дніпро сьогодні змінюється шаленими темпами, шириться мапа туристичних об’єктів. Місто має власну культурну палітру, свій смак і колір. Ми дуже хочемо, аби це відчула вся Україна.

Ми сподіваємось отримати цей високий почесний статус і стати Великою культурною столицею України. А згодом, може, й Культурною столицею Європи.

Бо головне – мріяти! Досягати мети і… знову мріяти!

– Що ж, як кажуть, тримаємо кулаки та бажаємо перемоги!